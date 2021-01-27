DONKI消費有5%回贈？　信用卡超市購物優惠比併

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渣打銀行近日推出Smart卡，在DONKI、百佳、759阿信屋、屈臣氏等商戶消費，可享5%現金回贈。除了渣打之外，本港亦有不少信用卡主打超市優惠。如果日常生活經常到超市購物，用哪張信用卡最着數？
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現時市面上不少信用卡都提供超市優惠，惟部分信用卡只有於指定日期消費，才可享有折扣優惠，如DBS COMPASS VISA白金卡以及恒生enJoy白金卡。而渣打Smart卡及滙豐Red信用卡則沒有限制消費金額及日期，相對而言較為方便。
滙豐Red信用卡於本地超市簽帳，可享2%「獎賞錢」回贈。惟需注意，銀行會根據MasterCard或個別商戶之收單銀行的商戶編號或交易類別釐定是否合資格簽帳。因此，部分超市或者不會計算在內，可先向銀行查詢合資格之超市名單。
|部分信用卡超市優惠一覽
|信用卡
|商戶
|優惠
|渣打Smart卡
|全綫百佳超級市場、屈臣氏、DON DON DONKI、759阿信屋及OK便利店等
|5%回贈
|DBS COMPASS VISA白金卡
|全綫百佳超級市場
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|全綫屈臣氏
|每月5、15及25日單一簽帳滿400元可享92折優惠
|恒生enJoy白金卡
|全綫惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver’s The Delicatessen等
|於每月3號、13號及23號單一簽帳淨值滿100元或以上，可獲92折
|全綫惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place by Jasons及Market Place等
|1.5%回贈
|
滙豐Red信用卡
|本地超市
|2%「獎賞錢」回贈
|*上述資料以銀行公布為準
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 生活理財