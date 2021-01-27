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【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！

收息攻略 19:12 2021/01/27

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【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！

除了正職收入，打工仔都想每月額外出多份糧。收息股是投資者喜愛的收息選擇之一，一般而言，收息股是每半年派息一次，最頻密也是每季派息。想1月至12月都有息收，自製收息組合也能夠做到。

【延伸閱讀】如何利用真收息股累積財富

收息股宜選擇穩健業務、每年派息穩定的股份。以下有6隻股份，就可以做到月月收息組合。


每月收息組合︰

月份 股份 現價一手入場費（元） 現價股息率（%） 每月收息（元）#
1月 香港寬頻 （01310） 5,750 6.52 190
2月 置富產業信託 （00778） * 7,000 7.32 251.5
3月 恒生銀行 （00011） 14,220 5.76 400
4月 港燈 （02638） 3,815 4.19 80.45
5月 香港寬頻 （01310） -- -- 185
6月 恒生銀行 （00011） -- -- 110
7月 偉易達 （00303） /中國海洋石油 （00883） -- -- 729.02
8月 港燈 （02638） /置富產業信託 （00778） -- -- 306.45
9月 恒生銀行 （00011） -- -- 80
10月 中國海洋石油 （00883） 8,060 9.67 200
11月 恒生銀行 （00011） -- -- 80
12月 偉易達 （00303） 6,425 6.39 131.78
    總成本︰45,270元   合共︰2744.2元
*置富產業信託的末期息在每年2-3月派發，中期息在每年8-9月派發
#以2020年該股份該月每股派息金額計算
資料截至1月27日

以上6隻股份以現價各買入一手，成本約45,270元，就可以做到月月收息，以去年計共收息2744.2元。如果手頭資金較為鬆動，可以買入更多股數，每月收取更多股息被動收入。

以上組合只供參考，投資者亦可根據個人喜好選擇收息股。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 收息之選

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港燈－SS（02638） 港股 每股派息 置富產業信託（00778） 恒生銀行（00011） 香港寬頻（01310） 偉易達（00303） 中國海洋石油（00883） 收息股 被動收入

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