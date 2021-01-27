▲ 【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬 月月有息收！

除了正職收入，打工仔都想每月額外出多份糧。收息股是投資者喜愛的收息選擇之一，一般而言，收息股是每半年派息一次，最頻密也是每季派息。想1月至12月都有息收，自製收息組合也能夠做到。

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收息股宜選擇穩健業務、每年派息穩定的股份。以下有6隻股份，就可以做到月月收息組合。



每月收息組合︰

月份 股份 現價一手入場費（元） 現價股息率（%） 每月收息（元）# 1月 香港寬頻 （01310） 5,750 6.52 190 2月 置富產業信託 （00778） * 7,000 7.32 251.5 3月 恒生銀行 （00011） 14,220 5.76 400 4月 港燈 （02638） 3,815 4.19 80.45 5月 香港寬頻 （01310） -- -- 185 6月 恒生銀行 （00011） -- -- 110 7月 偉易達 （00303） /中國海洋石油 （00883） -- -- 729.02 8月 港燈 （02638） /置富產業信託 （00778） -- -- 306.45 9月 恒生銀行 （00011） -- -- 80 10月 中國海洋石油 （00883） 8,060 9.67 200 11月 恒生銀行 （00011） -- -- 80 12月 偉易達 （00303） 6,425 6.39 131.78 總成本︰45,270元 合共︰2744.2元 *置富產業信託的末期息在每年2-3月派發，中期息在每年8-9月派發

#以2020年該股份該月每股派息金額計算

資料截至1月27日

以上6隻股份以現價各買入一手，成本約45,270元，就可以做到月月收息，以去年計共收息2744.2元。如果手頭資金較為鬆動，可以買入更多股數，每月收取更多股息被動收入。

以上組合只供參考，投資者亦可根據個人喜好選擇收息股。

責任編輯︰陳啟昌

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