【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！

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【定期存款】美聯儲周四公布議息結果 美元定期存款比併
除了正職收入，打工仔都想每月額外出多份糧。收息股是投資者喜愛的收息選擇之一，一般而言，收息股是每半年派息一次，最頻密也是每季派息。想1月至12月都有息收，自製收息組合也能夠做到。
【延伸閱讀】如何利用真收息股累積財富
收息股宜選擇穩健業務、每年派息穩定的股份。以下有6隻股份，就可以做到月月收息組合。
每月收息組合︰
|月份
|股份
|現價一手入場費（元）
|現價股息率（%）
|每月收息（元）#
|1月
|香港寬頻 （01310）
|5,750
|6.52
|190
|2月
|置富產業信託 （00778） *
|7,000
|7.32
|251.5
|3月
|恒生銀行 （00011）
|14,220
|5.76
|400
|4月
|港燈 （02638）
|3,815
|4.19
|80.45
|5月
|香港寬頻 （01310）
|--
|--
|185
|6月
|恒生銀行 （00011）
|--
|--
|110
|7月
|偉易達 （00303） /中國海洋石油 （00883）
|--
|--
|729.02
|8月
|港燈 （02638） /置富產業信託 （00778）
|--
|--
|306.45
|9月
|恒生銀行 （00011）
|--
|--
|80
|10月
|中國海洋石油 （00883）
|8,060
|9.67
|200
|11月
|恒生銀行 （00011）
|--
|--
|80
|12月
|偉易達 （00303）
|6,425
|6.39
|131.78
|總成本︰45,270元
|合共︰2744.2元
|*置富產業信託的末期息在每年2-3月派發，中期息在每年8-9月派發
#以2020年該股份該月每股派息金額計算
資料截至1月27日
以上6隻股份以現價各買入一手，成本約45,270元，就可以做到月月收息，以去年計共收息2744.2元。如果手頭資金較為鬆動，可以買入更多股數，每月收取更多股息被動收入。
以上組合只供參考，投資者亦可根據個人喜好選擇收息股。
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 收息之選