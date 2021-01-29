Happy Friday!　土司工坊招牌叻沙買一送一

一日限定優惠！今日（29日）到土司工坊惠顧招牌星洲叻沙，即享買一送一優惠，平均一碗只需30元！星洲叻沙將於上午11時起供應，數量有限，售完即止。

需要注意，信德中心分店星洲叻沙原價一碗62元，故平均一碗叻沙31元。另外，外賣餐盒需另收2元，土司／南洋小食除外，而自備餐盒可豁免收費。

分店地址及電話

撰文︰hket小編

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