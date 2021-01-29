Happy Friday! 土司工坊招牌叻沙買一送一 精明理財 09:00 2021/01/29 分享： 一日限定優惠！今日（29日）到土司工坊惠顧招牌星洲叻沙，即享買一送一優惠，平均一碗只需30元！星洲叻沙將於上午11時起供應，數量有限，售完即止。 需要注意，信德中心分店星洲叻沙原價一碗62元，故平均一碗叻沙31元。另外，外賣餐盒需另收2元，土司／南洋小食除外，而自備餐盒可豁免收費。 分店地址及電話 撰文︰hket小編 【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 DON DON DONKI「新春SALE」 2021/01/28 DON DON DONKI「新春SALE」 韓國烤雞店Goobne外賣優惠 於Deliveroo惠顧指定美食即享半價 2021/01/28 韓國烤雞店Goobne外賣優惠 於Deliveroo惠顧指定美食即享半價 foodpanda農曆新年多重優惠 消費可獲4張優惠券（內附優惠碼） 2021/01/27 foodpanda農曆新年多重優惠 消費可獲4張優惠券（內附優惠碼） 韓國人氣果汁店JUICY推優惠 讚好社交媒體即送Macaron 2021/01/27 韓國人氣果汁店JUICY推優惠 讚好社交媒體即送Macaron 【驚安之殿堂】DONKI愉景新城期間限定店 優惠產品一覽 2021/01/26 【驚安之殿堂】DONKI愉景新城期間限定店 優惠產品一覽 著數優惠 外賣