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Happy Friday!　土司工坊招牌叻沙買一送一

精明理財 09:00 2021/01/29

分享：

一日限定優惠！今日（29日）到土司工坊惠顧招牌星洲叻沙，即享買一送一優惠，平均一碗只需30元！星洲叻沙將於上午11時起供應，數量有限，售完即止。

需要注意，信德中心分店星洲叻沙原價一碗62元，故平均一碗叻沙31元。另外，外賣餐盒需另收2元，土司／南洋小食除外，而自備餐盒可豁免收費。

分店地址及電話

撰文︰hket小編

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

 

欄名 : 消費錦囊

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