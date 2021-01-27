  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (三) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：近8成港人今年有意投資股票　年輕人較有興趣投資美股

理財學堂 18:02 2021/01/27

分享：

調查：近8成港人今年有意投資股票　年輕人較有興趣投資美股

有指港股再度進入大時代，投資氣氛熾熱。香港投資基金公會委託顧問公司進行市場調查，結果顯示逾8成受訪者表示未來12個月內有意投資股票，當中76%受訪者偏好香港市場，49%偏好內地市場，而年輕一代較有興趣投資美國市場。

【月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻…：按此

近8成港人有意投資股票

調查於去年11月進行，透過網上調查訪問了843名年齡介乎25至65歲、月入3萬元以上或擁有超過50萬港元流動資產的香港市民。結果顯示，受訪者主要持有的投資產品主要為存款、股票和保險。調查亦發現，不同年齡層的港人對投資產品各有偏好，千禧一代（1982至2000年出生人士）較偏好投海外股票（44%），嬰兒潮一代（1946年至1964年出生人士）傾向選擇存款，尤其是人民幣存款（41%）。

對於未來12月個的投資取向，8成受訪者表示有意投資股票，當中76%受訪者偏好香港市場，49%偏好內地市場；而千禧一代則較有興趣投資美國市場（58%）。

近日內地股市升勢強勁，惟調查發現，投資者對投資A股的興趣不一，42%受訪者表示有興趣投資，主要原因包括對中國經濟的前景樂觀（67%）和預期人民幣升值（46%）；另有58%表示有保留或不感興趣，主要認為對內地市場的監管制度不熟悉（46%）及認為A股市場欠透明度（40%）。

【SoFi HK限時迎新優惠　開戶存入資金即送指定美股1股：按此

ETF受年輕人歡迎

調查發現，有37%受訪者有投資基金，至於未來12個月，有5成受訪者表示會投資零售基金，46%會投資相連壽險，75%會投資交易所買賣基金（ETF），特別是千禧一代，有興趣投資ETF者更達81%，認為有靈活性，可以快速進出。

對於ESG投資，75%受訪者有聽聞過ESG投資，但對ESG的細節（如ESG評級標準、監管）均不清楚；在有聽過ESG的受訪者當中，僅21%表示有興趣投資。

責任編輯：李瑩

====

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】按此

欄名 : 理財學堂

相關文章

【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附高評級ESG基金）
2020/11/18
【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附高評級ESG基金）
【ESG投資】「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？
2020/12/06
【ESG投資】「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？
【綠色投資】2021年ESG投資機遇何處尋？
2021/01/07
【綠色投資】2021年ESG投資機遇何處尋？
【ESG投資】ESG評級準則難統一　投資者宜審慎
2020/12/20
【ESG投資】ESG評級準則難統一　投資者宜審慎
【ESG投資】ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？
2021/01/21
【ESG投資】ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？

最新專欄文章 更多

【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期債超購逾7倍
今日
【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期債超購逾7倍
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
2021/01/26
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
2021/01/26
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
2021/01/25
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉
2021/01/22
【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉
美股 A股 港股 ETF 基金 美國 中國 香港 香港投資基金公會 ESG

上一篇文章

2020年月供股票人次大增　邊隻港股最受歡迎？

下一篇文章

【工銀亞洲特約：ET財智TALK】美元弱勢 人民幣能否跑出？工銀亞洲尹可豐為你分析外滙走勢 2月1日晚上8時見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？
【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？
【ESG基金】中銀香港引入全球環保主題基金　
【ESG基金】中銀香港引入全球環保主題基金　
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
今日理財筆記 - 5隻ETF回報全超100%　跟女股神學揀股秘訣！
5隻ETF回報全超100%　跟女股神學揀股秘訣！