▲ 調查：近8成港人今年有意投資股票 年輕人較有興趣投資美股

有指港股再度進入大時代，投資氣氛熾熱。香港投資基金公會委託顧問公司進行市場調查，結果顯示逾8成受訪者表示未來12個月內有意投資股票，當中76%受訪者偏好香港市場，49%偏好內地市場，而年輕一代較有興趣投資美國市場。

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近8成港人有意投資股票

調查於去年11月進行，透過網上調查訪問了843名年齡介乎25至65歲、月入3萬元以上或擁有超過50萬港元流動資產的香港市民。結果顯示，受訪者主要持有的投資產品主要為存款、股票和保險。調查亦發現，不同年齡層的港人對投資產品各有偏好，千禧一代（1982至2000年出生人士）較偏好投海外股票（44%），嬰兒潮一代（1946年至1964年出生人士）傾向選擇存款，尤其是人民幣存款（41%）。

對於未來12月個的投資取向，8成受訪者表示有意投資股票，當中76%受訪者偏好香港市場，49%偏好內地市場；而千禧一代則較有興趣投資美國市場（58%）。

近日內地股市升勢強勁，惟調查發現，投資者對投資A股的興趣不一，42%受訪者表示有興趣投資，主要原因包括對中國經濟的前景樂觀（67%）和預期人民幣升值（46%）；另有58%表示有保留或不感興趣，主要認為對內地市場的監管制度不熟悉（46%）及認為A股市場欠透明度（40%）。

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ETF受年輕人歡迎

調查發現，有37%受訪者有投資基金，至於未來12個月，有5成受訪者表示會投資零售基金，46%會投資相連壽險，75%會投資交易所買賣基金（ETF），特別是千禧一代，有興趣投資ETF者更達81%，認為有靈活性，可以快速進出。

對於ESG投資，75%受訪者有聽聞過ESG投資，但對ESG的細節（如ESG評級標準、監管）均不清楚；在有聽過ESG的受訪者當中，僅21%表示有興趣投資。

責任編輯：李瑩

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