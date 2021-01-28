歷山酒店盆菜早鳥優惠82折　安南又一城店經典越式風情套餐買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 歷山酒店：賀年盆菜早鳥優惠82折

歷山酒店推出賀年盆菜早鳥優惠，於2月8日前預訂可享82折。盆菜需提前3日預訂，換領日期為2月1日至28日。

盆菜用料非常豐富，包括紅燒元蹄、澳洲原隻鮑魚、花膠、香煎金蠔及鵝掌等。

原價：

2人盆菜688元

4人盆菜1,388元

6人盆菜2,088元

8人盆菜2,688元

訂購方法：酒店eShop／致電3893 2868／電郵fnb@hotelalexandrahk.com／親臨酒店

地址：香港北角城市花園道32號

2. 安南又一城店：經典越式風情套餐買一送一

安南又一城店近日再推出經典越式風情套餐買一送一優惠。套餐於星期一至五上午11時30分至下午5時供應，原價每位268元。

安南又一城店同時亦推出午市早鳥優惠，於下午12時45分前離座，即享額外85折優惠。早鳥優惠同時適用於主餐牌及廚師推介。

查詢及訂座：2866 2803

地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖

▼ 點擊圖片放大

3. KFC美麗華分店：$12/2個經典葡撻

尖沙咀美麗華廣場KFC新店開幕推出限定優惠，由即日起至1月31日，每日上午11時後，到美麗華廣場KFC分店惠顧經典葡撻，2個只需12元。

此不適用於好味速遞、好味速遞自取、手機點餐及自助點餐機。不可與其他優惠同時使用，優惠數量有限，售完即止。

營業時間：星期一至日上午8時至晚上11時

分店地址：尖沙咀彌敦道132號Mira Place 1地下G37-37A號舖

撰文：hket小編

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u