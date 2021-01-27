【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期債超購逾7倍

▲ 【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券 30年期錄逾7倍認購金額

金管局公布，港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券，年期分別為5年、10年及30年期，當中5年期綠色債券發行額為10億美元、10年期為10億美元、30年期為5億美元。該批綠色債券錄得超額認購，5年期、10年期綠色債券分別超額認購逾5倍，30年期則超額認購逾7倍。

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金管局指，30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是特區政府目前所發行最長年期的債券。港府公布該批綠債於2021年1月26日定價，5年期的收益率為0.635% （與5年期美國國債差距為22.5基點），10年期為1.414% （與10年期美國國債差距為37.5基點），30年期為2.431% （與30年期美國國債差距為62.5基點）。

該批綠色債券將在港交所及倫敦交易所上市，獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級，預期於2021年2月2日交收。

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亞洲區機構投資者追捧

今輪25億美元綠色債券投資者，亞洲區機構投資者佔總發行額65%，歐洲、美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%，而歐美投資者偏好長年期綠債，佔30年期一半發行額。5年期、10年期綠債錄逾5倍認購金額，而30年期則錄逾7倍認購金額。以投資者類別計，綠色債券34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

財政司司長陳茂波表示，政府成立專為發行綠色債券而設的政府類別「全球中期票據發行計劃」，展示推動可持續發展的決心，政府會有恒常的綠色債券發行活動。是次發債所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。

責任編輯：李瑩