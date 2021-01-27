  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期債超購逾7倍

理財學堂 12:45 2021/01/27

分享：

【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期錄逾7倍認購金額 

金管局公布，港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券，年期分別為5年、10年及30年期，當中5年期綠色債券發行額為10億美元、10年期為10億美元、30年期為5億美元。該批綠色債券錄得超額認購，5年期、10年期綠色債券分別超額認購逾5倍，30年期則超額認購逾7倍。

【ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？：按此

金管局指，30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是特區政府目前所發行最長年期的債券。港府公布該批綠債於2021年1月26日定價，5年期的收益率為0.635% （與5年期美國國債差距為22.5基點），10年期為1.414% （與10年期美國國債差距為37.5基點），30年期為2.431% （與30年期美國國債差距為62.5基點）。

該批綠色債券將在港交所及倫敦交易所上市，獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級，預期於2021年2月2日交收。

【2021年ESG投資機遇何處尋？ ：按此

亞洲區機構投資者追捧

今輪25億美元綠色債券投資者，亞洲區機構投資者佔總發行額65%，歐洲、美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%，而歐美投資者偏好長年期綠債，佔30年期一半發行額。5年期、10年期綠債錄逾5倍認購金額，而30年期則錄逾7倍認購金額。以投資者類別計，綠色債券34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

財政司司長陳茂波表示，政府成立專為發行綠色債券而設的政府類別「全球中期票據發行計劃」，展示推動可持續發展的決心，政府會有恒常的綠色債券發行活動。是次發債所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

相關文章

【ESG】首隻A股 ESG ETF掛牌 管理費每年約0.6%
2020/10/15
【ESG】首隻A股 ESG ETF掛牌 管理費每年約0.6%
【ESG投資】ESG投資成市場新焦點　ESG ETF助散戶把握投資機遇
2020/11/08
【ESG投資】ESG投資成市場新焦點　ESG ETF助散戶把握投資機遇
【ESG投資】亞洲可持續基金規模創新高　今年第三季增至251億美元
2020/11/17
【ESG投資】亞洲可持續基金規模創新高　今年第三季增至251億美元
【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附高評級ESG基金）
2020/11/18
【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附高評級ESG基金）
【ESG投資】「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？
2020/12/06
【ESG投資】「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？

最新專欄文章 更多

【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
2021/01/26
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
2021/01/26
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
2021/01/25
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉
2021/01/22
【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉
【ESG投資】ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？
2021/01/21
【ESG投資】ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？
基金 可持續發展 ESG 債券 陳茂波 香港金融管理局 財政司 香港交易及結算所有限公司 香港 亞洲

下一篇文章

【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？
【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
今日理財筆記 - 5隻ETF回報全超100%　跟女股神學揀股秘訣！
5隻ETF回報全超100%　跟女股神學揀股秘訣！
【ESG基金】中銀香港引入全球環保主題基金　
【ESG基金】中銀香港引入全球環保主題基金　