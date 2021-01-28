韓國烤雞店Goobne外賣優惠 於Deliveroo惠顧指定美食即享半價 精明理財 09:00 2021/01/28 分享： 韓國人氣烤雞店Goobne推出新年優惠，由即日起至2月7日，在Deliveroo惠顧指定3款美食，即享半價優惠。 分店：尖沙咀The Hart／旺角瓊華／荃灣Citywalk1／中環M88／銅鑼灣V Point／將軍澳Popwalk2／東涌Citygate Outlets／鰂魚涌 訂購網站 撰文︰hket小編 【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 DON DON DONKI「新春SALE」 今日 DON DON DONKI「新春SALE」 foodpanda農曆新年多重優惠 消費可獲4張優惠券（內附優惠碼） 2021/01/27 foodpanda農曆新年多重優惠 消費可獲4張優惠券（內附優惠碼） 韓國人氣果汁店JUICY推優惠 讚好社交媒體即送Macaron 2021/01/27 韓國人氣果汁店JUICY推優惠 讚好社交媒體即送Macaron 【驚安之殿堂】DONKI愉景新城期間限定店 優惠產品一覽 2021/01/26 【驚安之殿堂】DONKI愉景新城期間限定店 優惠產品一覽 夏麵館18品鮑魚花膠盆菜 $635嘆4人盆菜 2021/01/26 夏麵館18品鮑魚花膠盆菜 $635嘆4人盆菜 著數優惠 美食 外賣 Deliveroo