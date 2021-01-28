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韓國烤雞店Goobne外賣優惠　於Deliveroo惠顧指定美食即享半價

精明理財 09:00 2021/01/28

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韓國人氣烤雞店Goobne推出新年優惠，由即日起至2月7日，在Deliveroo惠顧指定3款美食，即享半價優惠。

分店：尖沙咀The Hart／旺角瓊華／荃灣Citywalk1／中環M88／銅鑼灣V Point／將軍澳Popwalk2／東涌Citygate Outlets／鰂魚涌

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撰文︰hket小編

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

欄名 : 消費錦囊

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