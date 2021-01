Netflix熱播美國富貴亞裔真人騷《璀璨帝國》 　名媛貴婦富二代有錢就是任性

▲ Netflix熱播的真人騷《璀璨帝國》帶觀眾走進區於洛杉磯富裕亞裔的金錢世界。

被視為電影《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)現實版的真人騷《璀璨帝國》(Bling Empire),是Netflix近日的人氣節目。一連8集聚焦在美國洛杉磯的亞裔名媛及單身貴族的社交圈子,讓外界一窺他們揮金如土的生活。但到底這班亞裔人為何如此富貴?

繼《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up With the Kardashians)真人騷大成功後,該節目製作人Jeff Jenkins帶來最新力作《璀璨帝國》。在2019年拍攝的8集,帶觀眾認識一群生活在洛杉磯比華利山一帶的亞裔人「堅離地」的超豪生活。

▲ 育有一子的Christine,疫情前不停穿梭各大時裝騷瘋狂購物,她形容自己是haute couture collector。

節目中耀眼人物有30歲的新加坡富二代Kane Lim。他愛浮誇衣着,而他的名牌波鞋、皮鞋的收藏更是多不勝數。原來Kane的父親從事石油、運輸及地產,在泰國、新加坡等東南亞地區擁有商場。但他不願沾手家族生意,為了自立,他9年前到美國發展,在LA搞地產投資。他是佛教徒,愛助人,同時也愛享樂生活,朋友多多,夜夜笙歌。

▲ 新加坡富二代Kane Lim在洛杉磯搞地產投資,家中名牌波鞋皮鞋藏量驚人。

Kane的好友圈子當中有來自北京科技富商的22歲千金Jaime Xie,而據說她爸爸就是Fortinet創辦人之一謝青。Jaime在洛杉磯是時尚網紅,她收入不算多卻很捨得花錢,拍攝時曾表示其日常煩惱是不知道應購買哪個顏色的Bottega Veneta手袋。她自言其主要收入,來自家族信託基金。

為搞派對在比華利山封街

這班富貴亞裔人當中,以比華利山貴婦Christine Chiu最愛出風頭。她來自台灣、在美國長大,大學修讀商科,協助老公Gabriel Chiu在比華利山開設整形外科中心,專門為荷里活明星、名人、政商名流提供整形服務,因而成功躋身名流圈子,連查理斯王子都是兩夫婦的朋友。

Christine在節目開首就大爆老公是宋朝帝王的第24代後人,如果帝制還存在,Gabriel就是皇位繼承人,而兒子就是小太子。也因此,她的生活注重派頭,出入有保鑣陪同,乘搭私人飛機去旅行是基本。

▲ 2019年時,Christine Chiu和老公申請封了比華利山的羅迪歐大道,大搞農曆新年派對。

前年搞新年派對,她和老公為了把唐人街的氣氛搬到比華利山,實行申請把整條羅迪歐大道(Rodeo Drive)封了,並布置得充滿農曆新年喜慶氣氛。當兒子一歲時,趙氏夫婦更在當地一個兒童博物館搞盛大派對,娛賓節目多多儼如嘉年華會,場內備有一架夾公仔機,供賓客夾Gucci袋。夫婦同時還以兒子名義給博物館捐出一百萬美元作慈善用途,非常誇張!

46億身家名媛夠生活

比Christine更富有的便是60歲的Anna Shay,她爸爸Edward Shay是美國軍火商,媽媽是日俄混血兒,她的身家估計達6億美元(約46.8億港元)。

她對朋友出手闊綽,可以帶閏密坐私人飛機去巴黎瘋狂shopping、豪擲30萬買鑽石手鏈給法國籍男性好友作生日禮物,又會請名牌Dior派專人送最新季度的時裝及佩飾到其府上,讓新結識的「窮朋友」肌肉型男模特兒任揀任穿,均可見其豪爽性格。

Anna曾4度離婚,有一名27歲兒子。她事後訪問自言本來沒想過上真人騷,全因監製Jeff出動友情牌她才肯被拍攝。雖然她對朋友十分照顧,但看到台灣貴婦Christine竟然在她面前炫富、鬥珠光寶氣,因此她也不客氣。

節目中,Anna和Christine之間因為一條LV名貴項鏈和派對座位安排問題而鬧出風波,事後二人又就珠寶品牌的歷史爭拗,成為節目中最juicy部分。

對於觀眾來說,此真人騷娛樂性十足,也可以看到亞裔人富起來後,在美國是否有錢又有地位。製作人則強調,節目不是刻意炫富,璀璨的背後,其實也探討了這班生活在美國的亞裔人,受西方社會文化影響下,對愛情婚姻、傳宗接代的態度。

事實是,性格強勢如Christine婚後11年因為未能生育而受盡男家白眼,最後透過人工授孕才誕下Baby G,節目中她和老公跟醫生討論應否聘代母為兒子添弟妹時即大感壓力,似乎有苦自己知。

此節目還特別花篇幅在韓裔模特兒Kevin Kredier身上。他自小被白人父母領養在費城生活,不知道生父、生母是誰。因此,他努力尋根,還在鏡頭前分享作為美國亞裔人在面對種族歧視、身份認同等方面的掙扎。