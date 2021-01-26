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【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字

理財學堂 19:03 2021/01/26

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【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字

受新冠肺炎疫情大流行影響，本港經濟受到重創，港府亦預警2020/21財政年度將錄得數千億元的赤字。德勤中國今日發表財政預算案前瞻發布會，預計港府在2020/21財政年度將錄得2,914億元赤字，主要由於賣地收入、薪俸稅、利得稅及印花稅收入減少，政府經營開支增加等。

德勤中國稅務總監陳復新對下年度展望較樂觀。他估計，下個財政年度賣地收入將會較本年度增加520億元，又指很多大型中資企業來港上市，股市較預期強，相信印花稅收入亦會相應增加。但他預料下年度政府仍會錄得794億元赤字。

陳復新又解釋，2003年沙士「來得快，走得快」，但仍需要2年時間令經濟回復正常，形容今次疫情較沙士傷害更大，預計需要更長時間回復正常，但未來2至3年庫房狀況料有改善。

不少政黨提交財政預算案建議時要求增加新稅種，德勤中國稅務合夥人陳嘉華則不建議，她認為，現時不是適切的時候推新稅種，因為會對整體市場營運環境有負面影響。

(由左至右) 德勤中國稅務總監潘宗杰; 德勤中國稅務總監湯愛倫; 德勤中國稅務合夥人陳嘉華; 德勤中國稅務總監陳復新。

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責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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