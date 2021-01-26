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5隻ETF回報全超100%　跟女股神學揀股秘訣！

理財學堂 18:45 2021/01/26

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女版巴菲特之稱的Catherine Wood，其公司的主動管理ETF一年表現超100%，到底佢揀股有咩秘訣？一般投資者有方法借鑒嗎？27歲達到財務自由、提早退休，到底佢有咩過人之處？3間銀行推出電子利市優惠，有機會贏8,888元獎賞！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密

女版巴菲特之稱的Catherine Wood，其公司的主動管理ETF一年表現超100%，到底佢揀股有咩秘訣？一般投資者有方法借鑒嗎？

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27歲達到財務自由、提早退休，到底佢有咩過人之處？

3. 【牛年2021】銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞

3間銀行推出電子利市優惠，有機會贏8,888元獎賞！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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