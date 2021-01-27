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Giorgio Armani護生由我做起　植樹扶貧遍及全世界

博客 17:23 2021/01/27

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中國流傳下來的諺語充滿智慧，就以「發財立品」四個字為例，簡單精要地道出無論男女在社會取得成績後必須回饋社會的重要性，當中時裝界有此能耐的是來自意大利的Giorgio Armani（GA），他除了在自己的國家進行環境保育外，更宏觀的是同時在世界不同角落地方作出捐贈，叫人知道時裝設計師的工作並不單只在美藝上糾纏，同時亦可以護生有責。

Giorgio Armani雖然年事已高，但仍然對身邊所發生的人與事積極回應，特別在環保議題上，同時又向不同國家的慈善組織作出捐贈。（圖片品牌提供）

男裝著名的unconstructed jacket，今年秋冬以立體提花圖案面料、配合手工渲染和撞色紋理，帶來嶄新的視覺效果。（$34,500/圖片品牌提供）

年事已高，已達86歲高齡的Giorgio Armani，據聞今天事無大小仍然親力親為，去年就有人拍攝到他米蘭總店門前為櫥窗的模特兒整理服裝，完全不假手於人，單是這份魄力，就叫很多年輕一輩的設計師都自愧不如。

而身為時裝界的巨頭，試問他又怎會不懂得，一直以來不少環保人士鎖定時裝業是破壞環境的罪魁禍首，或許就是這個原因，GA在環保和護生課題上比其他品牌做更多的工夫，除了旗下的Emporio Armani系列推出以環境物料製造的R-EA系列外，他有著更宏觀遠大的理想，就是要綠化整個「地球村」。

全新推出的球鞋，鞋底應用oversized rubber soles，有3種顏色可供選擇。（$7,200/圖片品牌提供）

這年頭無論男女裝都流行體積小巧的手袋，GA當然亦有這方面的提供。（$8,800/圖片品牌提供）

堅守綠化使命
起步點由ForestaMi計劃開始，自去年11月GA    支持了這個計劃開始，在米蘭市內已經栽種了300棵樹，而該項計劃的目標是希望在2030年底可種植300萬棵樹，更甚的是這個計劃並不是只為綠化米蘭，而是計劃將會引伸到倫敦的Green Roof專案，及後再擴展至慕尼黑、東京、法國，甚至覆蓋內蒙古阿拉善盟地區等。
對於抱著綠化決心，大師緣於對大自然的喜愛。他說：

我們所居住的城市須要綠化，這不單只於外觀上的美麗，而且對健康的生活有幫助，多一點human-friendly、少一點人為污染，創造城市空間對大家有益無害，過去人類在環境上做了太多錯誤決定，現在有一個好的方案可循著改善是一件好事。

而這個保育計劃將會是一場持久戰，一代又一代持續下去，每個人都不能獨善其身。

去年推出的La Prima手袋，設計靈感源於上世紀90年代設計的手袋，經今天重新改良演繹，被列為品牌的長青手袋款式。（$16,000/圖片品牌提供）

今天因為新冠疫情籠罩意大利，GA不得不由米蘭遷往Broni避疫，大師不諱言非常掛念忙碌的工作生活。他說：

我很掛念米蘭和忙得不可開交的工作生活，但是在Broni我被大自然所包圍著，一切來得恬靜寫意，直接提醒了我與大自然的承諾將會是我人生中其中一項重要的工作。

中國傳統農曆新年將到，為了這節日而推出的別注系列亦即將上架，當中有這件女裝紅色大褸。（售價未定/圖片品牌提供）

為世界護生
GA除了以綠化地球為己任外，他對回饋社會這課題亦不只局限於自己的國家，希望藉著他的力量能夠幫助一些非牟利的組織，去對抗疾病和消除社會上的貧困。
在GA的制定下，世界各大城市專門店的部分收益會捐贈全球不同地區合共52家協會和組織，當中的組織包括宋慶齡基金會、巴黎的Les Restaurants du Coeur、倫敦的The Trussell Trust等。

品牌去年開始推出的高級珠寶系列，染指消費金字塔天高的一層消費者，全新系列名為Circle。（售價未定/圖片品牌提供）

GA甚至向Save the Children在莫三比克境內開展的母嬰健康專案伸出援手。至於香港和澳門方面，得到品牌眷顧的機構亦包括Food Angel和Macau Caritas。前半生為時裝而努力，而下半生則為護生而奮鬥，可就是今天GA的寫照。

產品查詢：2805 0068

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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