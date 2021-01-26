【大腸癌篩查】一文看清大腸癌篩查計劃申請資格、方法及資助額

下一篇文章
【遺產繼承】繼承150萬遺產 如何將心意發揮到最大效用？
大腸癌是本港的「頭號殺手」，惟初期病徵不明顯，不少患者都是到晚期才確診。政府去年全面大腸癌篩查計劃，資助50歲至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每2年在私營機構接受篩查，及早識別患者進行治療。
【2018年逾3.4萬人患癌 大腸癌仍是本港「頭號殺手」：按此】
合資格人士：
不過，此計劃不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士。而基層醫療醫生會評估準參加者是否適合參加計劃。
申請及篩查流程：
1. 登記加入電子健康紀錄互通系統（按此）
2. 在網頁或致電至3565 6288，尋找參與計劃的基層醫療醫生
3. 約見基層醫療醫生當日，需出示香港身份證或豁免登記證明書，而醫生會評估申請者是否適合參加計劃。簽署同意書並登記加入計劃，會獲發參加者資料包。
4. 申請者在家採取大便樣本，把樣本交回指定收集點。
5. 醫生會通知申請者測試結果：
計劃資助額：
額外收費：
如想知道更多計劃詳情，可瀏覽大腸癌篩查計劃網頁。
責任編輯︰曹佩鈞
【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g
欄名 : 危疾知多啲