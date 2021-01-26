▲ 【大腸癌篩查】一文看清大腸癌篩查計劃申請資格、方法及資助額

大腸癌是本港的「頭號殺手」，惟初期病徵不明顯，不少患者都是到晚期才確診。政府去年全面大腸癌篩查計劃，資助50歲至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每2年在私營機構接受篩查，及早識別患者進行治療。

【2018年逾3.4萬人患癌 大腸癌仍是本港「頭號殺手」：按此】

合資格人士：

年滿50至75歲（1945至1971年出生）

持香港身份證或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統，詳情瀏覽政府網頁

不過，此計劃不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士。而基層醫療醫生會評估準參加者是否適合參加計劃。

申請及篩查流程：

1. 登記加入電子健康紀錄互通系統（按此）

2. 在網頁或致電至3565 6288，尋找參與計劃的基層醫療醫生

3. 約見基層醫療醫生當日，需出示香港身份證或豁免登記證明書，而醫生會評估申請者是否適合參加計劃。簽署同意書並登記加入計劃，會獲發參加者資料包。

4. 申請者在家採取大便樣本，把樣本交回指定收集點。

5. 醫生會通知申請者測試結果：

陰性結果：每2年再接受測試

陽性結果：再次約見醫生，轉介接受大腸鏡檢查

計劃資助額：

每次診症獲政府資助280元（包括測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症）

切除瘜肉可獲定額資助8,500元；毋須切除瘜肉則可獲定額資助7,800元

額外收費：

目前逾860名基層醫療醫生參與計劃，診症地點約1,360個，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。

約有210名大腸鏡醫生參與計劃，在約560診症地點提供大腸鏡檢查。 若毋須切除瘜肉，約86%診症地點不需收取額外費用 若需切除瘜肉，約74%的診症地點不需收取額外費用

另外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

如想知道更多計劃詳情，可瀏覽大腸癌篩查計劃網頁。

責任編輯︰曹佩鈞

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