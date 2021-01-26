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【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……

理財學堂 17:24 2021/01/26

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【月供股票】2020年月供港股人次增8成 月供美股人次大增19倍 最多月供金額港股係呢隻.......

月供股票是近年的熱門投資方法之一，其好處是可以利用平均成本法分散風險，且門檻較低，適合投資新手。本地券商致富證券發表《月供股市回顧2020》報告，顯示去年月供股票的金額有上升的情況。

【延伸閱讀】月供股票要點揀？

致富證券提供月供港股及美股的服務，報告顯示去年其客戶月供港股的人次增長達80%，月供金額增長達60%；月供美股的人次增長達1900%，月供金額增長達2900%。原本參與港股月供的客戶轉為月供美股的比例增加，顯示月供美股漸受歡迎。

港股︰盈富基金最受歡迎

月供港股的名單方面，去年月供金額最高的是盈富基金 （02800） ，佔14%，其次是阿里巴巴 （09988） ，佔6%。而領展 （00823） 、中華煤氣 （00003） 及港鐵 （00066） 各佔5%。

【延伸閱讀】愈供愈窮？ 月供股票選擇唔只得盈富基金

美股︰ETF較受歡迎

至於美股方面，去年月供金額最高的是追蹤標普500指數的Vanguard 500 Index Fund ETF（美︰VOO），佔15%，其次是追蹤納指100指數的Invesco QQQ Trust ETF（美︰QQQ）。科技女股神Catherine Wood旗下的ARK Innovation ETF（美︰ARKK）亦有上榜，佔10%。個股方面，蘋果公司（美︰AAPL）及台積電（美︰TSM）分別佔5%及4%。

【延伸閱讀】點解美股ETF咁吸引？　新手投資必讀入門

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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