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OB House Lenovo電腦開倉　KFC指定時段手機落單滿$60享全單9折​​​​​​​

精明理財 07:00 2021/01/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OB House：Lenovo電腦開倉

由即日起至1月29日，OB House舉行Lenovo開倉優惠，有大量Lenovo全新、簇新開盒機及陳列品，均以優惠價發售。由於疫情關係，工作人員會派籌讓大家按號進入，避免太多人聚集。

地點：灣仔莊士敦道120號宜興大廈三樓B室（港鐵A3出口）
時間：中午12至晚上8時
WhatsApp/Signal查詢：6070 7920

2. KFC：指定時段手機落單滿60元享全單9折

由即日起，在指定時段（上午10時至中午12時／下午2時至5時）用KFC手機落單滿60元，即享全單9折優惠！

手機落單

3. 7-Eleven：買7-SELECT日式包裝麵包送礦物質水

即日至1月29日，於7-Eleven購買自家品牌7-SELECT日式包裝麵包，即送飛雪礦物質水500毫升1支。

撰文：hket小編

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

欄名 : 今日優惠精選

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