▲ 【牛年2021】銀行辦抽獎鼓勵派電子利市 最高可獲8,888元獎賞

新年將至，新冠肺炎疫情未止，金管局籲市民透過電子渠道收發利市。不少銀行嚮應號召，推出優惠鼓勵客戶透過電子渠道「派利市」，有銀行推出「派利市」抽獎活動，最多可獲獎賞達8,888元。

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恒生：經轉數快派利市或登記轉數快 可參加抽獎

恒生銀行為鼓勵客戶以電子支付方式派發利市，舉辦現金獎賞達8,888元的抽獎活動。客戶可透過快速支付系統「轉數快」（FPS），以電子支付派發利市予親友；而已登記「轉數快」的客戶亦可簡單收取親友以電子支付的利市。客戶於農曆新年期間以「轉數快」電子支付方式派發利市或登記「轉數快」均可參加應節大抽獎，有機會贏取8,888元的現金獎賞，詳情稍後公布。

花旗：Citi派利市大抽獎 最多可贏取8,888元奬賞

花旗銀行為鼓勵客戶使用手機「派利市」，將在2月初至2月28日起，推出「Citi派利市大抽獎」。客戶成功於手機應用程式Citi Mobile App按「Get More」登記參加「Citi派利市大抽獎」，並於2月內發送兩封電子利市，即可參加大抽獎，有機會贏取8,888元的獎賞（名額2名）或888元的獎賞（名額30名）。

手機派利市服務經由「轉數快」系統處理，收款人必須已為其流動電話號碼／電郵地址／轉數快識別碼登記「轉數快」以連結戶口作收款。

中銀香港：BoC Pay增設「拆利市」功能

中銀香港BoC Pay及手機銀行即將推出新電子利市功能，詳情稍後公布。BoC Pay客戶除了可自選或自設祝福語，挑選精美的主題利市封，今年BoC Pay更新增「拆利市」功能，增添新年氣氛。

中銀香港指，無論是否持有中銀香港帳戶，均可註冊使用BoC Pay。首次綁定／註冊BoC Pay及當月完成交易可獲高達20元獎賞；現有客戶每成功推薦一位親友綁定／註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞，推薦愈多，獎賞愈多。

ZA Bank：準備推出電子利市服務

ZA Bank指，正密鑼緊鼓準備電子利市，詳情將適時公布。ZA Bank希望，電子利市能為大家增添賀年氣氛，將祝福和關懷傳達給親友。

責任編輯：李瑩

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