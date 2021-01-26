【ESG基金】中銀香港引入全球環保主題基金　

▲ 【ESG基金】中銀香港引入投資全球環保主題基金

ESG投資主題備受市場關注，不少主打ESG概念投資產品相繼出爐。中銀香港 （02388） 引入瑞士百達資產管理旗下一隻投資全球環保主題的基金，為零售投資者提供綠色投資選擇。該基金投資於提供環保方案、可再生能源或能提升能源效益具吸引力的企業。

【ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？：按此】

累計10隻獲認可ESG基金

中銀客戶在今年4月底前經中銀認購該基金，將會獲發感謝狀，以表其對海洋生態保育出一分力的心意。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，近年綠色基金和環境、社會及管治基金（ESG 基金）成為熱門的投資主題，相比歐美國家，亞洲投資者對於可持續投資的需求雖然在起步階段，但增速和潛力不容忽視。他預計綠色投資產品將逐漸普及並帶動需求，該行現有逾10隻證監會認可的ESG基金發售，將會繼續引入合適的綠色投資產品，為客戶提供更多投資選擇。

瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科表示，瑞士百達目前有6隻獲證監會認可的綠色基金和ESG基金，近年綠色投資逐漸成為新趨勢，可投資領域的範疇和質素提升，亦加快行業的結構性增長，令綠色投資也能賺取合理回報。

【2021年ESG投資機遇何處尋？ ： 按此】

責任編輯：李瑩