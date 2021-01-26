▲ 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100% 剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密

投資公司ARK Invest（方舟投資）旗下有7隻ETF，過去一年多隻表現錄得逾倍升幅，一改普羅大眾對ETF的印象，亦令到身兼行政總裁（CEO）及首席投資官（CIO）的Catherine Wood被冠以女股神稱號，更這幾隻ETF有甚麼特色？

主動管理ETF回報全超100%

ARK Invest有5隻主動管理的ETF（見表一）及2隻被動型指數ETF（見表二），截至2021年1月20日計的一年回報，5隻主動管理的ETF均超過100%回報。表現最好的是生物基因科技革新ETF（美：ARKG），一年回報高達225%；表現較為遜色的金融科技創新ETF（美：ARKF），一年回報亦達112%。

至於最廣為人熟悉、基金規模達177億美元的ARK創新ETF（美：ARKK），一年回報175%，遠勝很多個別股份表現。ARK創新ETF主要投資於四領域，分別是生物基因科技革新、工業革新、下一代互聯網及金融科技創新，這亦是另外4隻主動管理ETF專注的投資主題，所以可說是精華版。

因為這幾隻ETF持股一般只有30隻至55隻，所以放在ARKK的估計應是精選，而不是簡單的大包圍將所有股份納入（雖然各ETF個別持股重複），故ARKK在集最強武器於一身的光環下，吸引投資者目光的能力自然最高。當然換個角度看，亦有一定程度的分散優勢，可避免風險太集中於單一主題。

持股數目少令表現更易突出

ARKK及其他幾隻主動管理ETF表現如此出眾，背後一個原因就是持股相對少及行業主題集中，所以揀中贏家就能領跑主要指數。

而去年最為人津津樂道的就是揀中電動車王者特斯拉（Tesla，美：TSLA），特斯拉在ARK創新ETF、自動化科技及機械ETF（美：ARKQ）及下一代互聯網ETF（美：ARKW）佔的比重都是最大（雖然見近日有沽貨）。特斯拉在2020年升幅達743%，今年不足一個月升幅亦近2成。

▲ 電動車王者特斯拉貢獻ARKK不少的升幅。

不過，單靠特斯拉回報不足如此強，因為個股佔比最重都只約1成。在2020年第四季ARKK的回報37.6%，特斯拉貢獻6.05%；串流平台股ROKU（美：ROKU）及基因編輯股CRISPR（美：CRSP）亦各貢獻回報超過4%。ROKU去年升148%，今年已升27.6%，更勝特斯拉。CRISPR去年升幅達151%，今年已升20.9%。至於領跌股在第四季對ETF表現影響有限，但個股股價調整幅度卻不低，好像Zoom（美：ZM）在上季就跌了28%，估計由於佔比相對低（在今年1月21日佔比2.03%），對相關ETF的表現影響不算大。

▲ 電視串流影視平台Roku(美︰ROKU)。

▲ CRISPR Therapeutics(美︰CRSP)是一家基因療法的瑞士生物科技公司。

▲ ZM去年表現強勁，但股價係第4季開始回落。

在科技創新領域由於多數是贏家通殺（Winner takes all），所以只持有少數強股實屬合理，但亦要留意一定有弊處，尤其波動性較高。

ARK如何選股？

ARK Invest揀股出色，背後有一套系統。

ARK公開其研究生態系統，先從上而下找出投資點子，然後再由下而上選股。在發掘投資理念時，除了透過傳統渠道好像和思想領袖探討，亦會利用網上及社交媒體，以及群眾外包（crowdsourcing）技術了解大家對ARK公開研究的反應，從而得到有用觀點。

接着就會開發估算模型，推斷公司何時能帶來實際革新並成為領導受惠者，再決定何時買入股票，買入後就每周檢討。至於所有投資決策最後會由Catherine Wood做最終決定。

散戶可追蹤買賣紀錄

個人要複製ARK Invest的研究系統當然很難，反而更實際地緊貼追蹤公司最近有甚麼交易的話，相信大家會更感興趣。由於ARK Invest操盤的是ETF，所以背後買了甚麼，以及投資組合持股，會每日更新，大家上公司網站就可以找到。

如果上網都懶的話，可以登記電郵提示，ARK每日就會將最新的買賣交易紀錄自動送上，幫大家掌握最新動向及發掘投資機會。

筆者當然也要提醒大家不要盲目地跟買，但看看有實力的基金做甚麼交易也很有趣，自己再花功夫研究亦能從中獲益。

【原文︰剖析ARK Invest 7隻ETF特色】（收費文章）