▲ 【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事

第二件大事：盡快開發適當產品同吸引對應客群

當盈利模型定咗落嚟，就要馬上開發相關產品，再跑夠足夠「對應嘅」客群數目喇。

如果側重傳統Interest product玩Retail入Corporate出，咁銀行就要攞HKMA就住Commercial banking嘅Blessing，仲要加設專門畀Corporate customer嘅核心銀行系統，設計Corporate loan嘅Product feature、審批流程、追數方法（背後當然仲要畀Auditor檢查一大輪），仲要諗吓點樣吸Corporate customer、請RM好定全電子處理好、需唔需要為呢啲客人再整個App、有咩附加服務提供，例如企業戶口、貼現服務、支薪服務等等，華田我唔係做Commercial banking都知係大鑊嘢啦。

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如果玩Retail入Retail出呢？雖然產品開發嘅複雜度會比開多一整個Commercial banking低好多，但係你要有好強大嘅Customer base（所有債仔都傾向搵返自己用緊嘅銀行借錢的，尤其是係出糧嗰間），仲要有好強勁嘅Marketing，好客會問大行借，差客你又唔想做／做唔到（結果流晒畀財仔……），VB喺貸款市場嘅生存空間係乜嘢呢？

如果唔係做Interest product而係玩Fee income的話，咁就更加係一場「揼石仔」嘅遊戲，活躍客群數目要非常大，先可以做得起個規模經濟。

大家可以幻想吓，當大家一個月用信用卡消費10,000元，1年即係120,000元，銀行扣除基本0.4%回贈（但未計其他支出）可以賺大概1,800元左右，假如有100,000個咁樣嘅「活躍客人」，就可以搵到1.8億元。不過呢，𠵱家無咩邊張卡得0.4%回贈係仲有人用架吓。

咁營運一間銀行要幾錢呢？根據ZA嘅年報，2020年1至6月剩係計Operating cost已經要1.33 億元，而佢1月係仲未正式營業的，所以預期全年唔止乘以2咁少。暫時除咗ZA之外，未有銀行宣布客數超過100,000人，當中仲未扣除一啲攞完着數已經Zero balance／sleeping嘅客人，所以100,000個「活躍客人」都唔係一件易事，一眾VB如果要走呢條路，就要有好強勁嘅銀行服務同生態圈，開發嘅產品就要相當齊全同創新，先可能改變到客人嘅銀行習慣，所以一樣係前路茫茫呢。

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第三件大事：盡快完善所有營運同合規嘅暫代方案

存款小巴炒車、DDOS、錯Statement只係大家見到嘅3件最嚴重事故，見到嘅都有3件，見唔到嘅有3、400件我諗都唔會太誇張。

銀行趕上綫，會有大量Process用Interim solution頂住先都係可以預期嘅，Interim solution會牽涉好多人手導致好容易Human error說不定、根本無系統而要統統用Excel log起又說不定、做完個動作根本無辦法留Audit trail又說不定、因為暫時客少所以未有問題但係人一多就會爆煲又說不定，總之就要快快手搞番掂佢啦。

江湖共識係開業後3至12個月HKMA就會做不同類型嘅Onsite audit，例如AML、eKYC account opening、Anti-fraud、Cyber security、System resilience、Complaint handling、Customer service等等都係Hot topic，應承咗HKMA要3至12個月之後做返足嘅嘢，各VB準備好晒未？

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (107) — 虛銀 2021 年必須急切解決的 3 件事】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。