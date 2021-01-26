  • 22°C
香港時間 : 2021126日 (二) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事

博客 14:07 2021/01/26

分享：

【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事

所有虛擬銀行（VB）喺2020年終於陸續開業，過程都算係有驚無險吧，一眾VB喺2021年嘅挑戰相信唔會比2020年小，成功上綫只係基本事，我哋睇返英國嘅例子，唔好話賺錢，剩係要收支平衡都已經困難重重，更唔好提其實攞牌嘅時候，一眾VB係有應承過HKMA要3年內Break even得到的呢。

【邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併：按此

有邊3件大事一眾VB最應該喺2021年解決嘅呢？今日同大家分享吓我嘅睇法啦。

第一件大事：盡快確定盈利模型

我諗大家講起VB，暫時只係會諗起有咩着數可以攞，如yuu積分、微信現金券、咖啡買一送一、周五六日5%回贈、日日派息、活期5厘等等不能盡錄，但可惜銀行不是慈善機構，銀行是一件在資本主義下不斷追逐資本的機器，銀行是必須要賺錢的。

2020年匆忙上綫，有銀行其實連賺取1蚊收入嘅產品都未有（螞蟻銀行），或者弱弱的只有支付手續費作為唯一收入（MOX、WeLab、Fusion、Livi），叫做濕吓口都未得咯。

做得比較理想嘅係ZA、AirStar同PAOB，前2者有私人貸款，好可惜都係賤物鬥窮人，APR連2%都唔夠，計番Funding cost、default risk同燈油火蠟，明顯係蝕畀你架啦，後者就有做SME Loan，息口望落去應該盈利能力比較高，不過有無人借，就要睇年報先知喇。

其實作為一間無Legacy包袱嘅銀行，盈利模型理論上可以好多元化，以PAOB做例子，睇落佢就好傾向完全唔做Retail loan而想大做SME loan，Retail純綷用嚟吸錢，唔多打算喺Retail方面搵錢，所以佢亦都好似唔太Care retail experience（或者叫做唔放咁多資源落去啦），都不失為一條出路。

【富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？：按此

咁其他銀行點呢？要同傳統銀行一樣側重Interest product玩Retail入+Corporate出、定係可以做到Retail+Retail出咁就唔需要開發Commercial banking、定係將Focus放喺Non-interest product玩投資、保險、外幣找換、跨境滙款、支付服務嚟賺Fee income呢？

華田無答案，以上就好睇管理層自己嘅意志，同埋有咩Ecosystem partnership可以配合得到喇。

【虛銀今年仲要解決咩問題？請按下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (107) — 虛銀 2021 年必須急切解決的 3 件事】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

相關文章

【虛擬銀行】邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併
2020/10/20
【虛擬銀行】邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併
【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏同你數　WeLab存款小巴有咩問題？
2020/11/17
【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏同你數　WeLab存款小巴有咩問題？
【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏同你數　PAOB 4個問題唔明點解會出現
2020/11/24
【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏同你數　PAOB 4個問題唔明點解會出現
【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？
2020/12/29
【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？

最新專欄文章 更多

博客 - WeChat街市派錢　看香港電子支付困局
2021/01/19
WeChat街市派錢　看香港電子支付困局
博客 - 經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？
2021/01/12
經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？
博客 - 2020銀行界十大大事回顧（下）
2021/01/05
2020銀行界十大大事回顧（下）
博客 - 2020銀行界十大大事回顧
2021/01/05
2020銀行界十大大事回顧
博客 - 【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？
2020/12/29
【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？
虛擬銀行 私人貸款 銀行 富融銀行 螞蟻銀行 Mox WeLab

下一篇文章

牛三易賺錢多股神　你賺到可能係你本事　但切忌貪勝不知輸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 2021年美股潛力股名單
2021年美股潛力股名單
博客 - 【理財個案】打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？
【理財個案】打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？
博客 - 【新股IPO】新經濟股中概股生科股護航　港重奪全球IPO一哥非奢望
【新股IPO】新經濟股中概股生科股護航　港重奪全球IPO一哥非奢望
博客 - 年輕人抱有這樣心態　只會害了自己
年輕人抱有這樣心態　只會害了自己
Zenith復刻70年代傳奇A385　內置El Primero高振頻機芯連勞力士地通拿都用
Zenith復刻70年代傳奇A385　內置El Primero高振頻機芯連勞力士地通拿都用
博客 - 牛三易賺錢多股神　你賺到可能係你本事　但切忌貪勝不知輸
牛三易賺錢多股神　你賺到可能係你本事　但切忌貪勝不知輸