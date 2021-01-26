▲ 【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事

所有虛擬銀行（VB）喺2020年終於陸續開業，過程都算係有驚無險吧，一眾VB喺2021年嘅挑戰相信唔會比2020年小，成功上綫只係基本事，我哋睇返英國嘅例子，唔好話賺錢，剩係要收支平衡都已經困難重重，更唔好提其實攞牌嘅時候，一眾VB係有應承過HKMA要3年內Break even得到的呢。

【邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併：按此】

有邊3件大事一眾VB最應該喺2021年解決嘅呢？今日同大家分享吓我嘅睇法啦。

第一件大事：盡快確定盈利模型

我諗大家講起VB，暫時只係會諗起有咩着數可以攞，如yuu積分、微信現金券、咖啡買一送一、周五六日5%回贈、日日派息、活期5厘等等不能盡錄，但可惜銀行不是慈善機構，銀行是一件在資本主義下不斷追逐資本的機器，銀行是必須要賺錢的。

2020年匆忙上綫，有銀行其實連賺取1蚊收入嘅產品都未有（螞蟻銀行），或者弱弱的只有支付手續費作為唯一收入（MOX、WeLab、Fusion、Livi），叫做濕吓口都未得咯。

做得比較理想嘅係ZA、AirStar同PAOB，前2者有私人貸款，好可惜都係賤物鬥窮人，APR連2%都唔夠，計番Funding cost、default risk同燈油火蠟，明顯係蝕畀你架啦，後者就有做SME Loan，息口望落去應該盈利能力比較高，不過有無人借，就要睇年報先知喇。

其實作為一間無Legacy包袱嘅銀行，盈利模型理論上可以好多元化，以PAOB做例子，睇落佢就好傾向完全唔做Retail loan而想大做SME loan，Retail純綷用嚟吸錢，唔多打算喺Retail方面搵錢，所以佢亦都好似唔太Care retail experience（或者叫做唔放咁多資源落去啦），都不失為一條出路。

【富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？：按此】

咁其他銀行點呢？要同傳統銀行一樣側重Interest product玩Retail入+Corporate出、定係可以做到Retail+Retail出咁就唔需要開發Commercial banking、定係將Focus放喺Non-interest product玩投資、保險、外幣找換、跨境滙款、支付服務嚟賺Fee income呢？

華田無答案，以上就好睇管理層自己嘅意志，同埋有咩Ecosystem partnership可以配合得到喇。

【虛銀今年仲要解決咩問題？請按下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (107) — 虛銀 2021 年必須急切解決的 3 件事】