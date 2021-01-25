▲ 牛三易賺錢多股神 你賺到可能係你本事 但切忌貪勝不知輸

積臣寫呢篇文章之日，正正係港股大時代之時（積臣個人認為𠵱家係大時代同牛三時刻，下文都會咁樣稱呼），恒指升穿3萬點，而且又有多日錄得逾3,000億成交額，交投十分暢旺，應該令唔少人諗返起2015年嗰陣時嘅港股大時代。另一邊廂，香港第四波疫情仲未停止，唔少處所仲係禁止營業，加上失業率升到6.6%，創16年新高，令人感覺香港經濟與香港股市係兩個時空嚟嘅。

港股大時來臨

今次港股大時代，同2015、2017年差唔多，都係北水支持，自從開通滬深港通後，北水對港股嘅支持愈來愈重要。如果有留意嘅話，今次大時代北水吸納嘅主要唔係港資股，如港鐵 （00066） 、長和 （00001） 、新鴻基地產 （00016） 等，𠵱家北水愛嘅係中資股，特別係新經濟相關，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、比亞迪 （01211） 。香港經濟無甚起色，而中國係最先從疫情復甦嘅主要經濟體，唔買中資股，唔通買港資股咩！

另一個原因係市場憧憬拜登上台後，中美關係得以紓緩，起碼拜登唔似特朗普咁難以預測，投資市場就係唔鍾意不確定性嘛，市場亦相信拜登不會對中國企業推出強硬嘅不利措施。

當然，仲有一個原因係，就係全球熱錢多，積臣過去一直係咁講，各位股民至今應該領悟到熱錢嘅威力。

「全民皆股」再現

喺今輪牛市，或者你喺條街，搭巴士時，甚至喺網上討論區，都聽多咗或見多咗人講股票，「全民皆股」係牛三特徵之一。「既然難得牛三，點可以唔參與一份呢？」，相信呢個係唔少股民心聲，都想賺下快錢都好嘛。同時，網絡討論區都多了一堆帖文問邊到借錢平，想「All in」股票市場。

牛市係易賺錢，但又未必個個賺到錢，剛好今日積臣見到有大學生網民開post話將學生貸款炒輸晒，𠵱家就惆悵緊點樣填返個窿好，而佢仲要係炒更高風險嘅Bitcoin。積臣相信係牛三下，呢類炒燶股個案會開始多。

牛市多股神

好多人話牛市多股神，咁積臣又唔會否認呢樣嘢，牛市係最易賺錢嘅時候，唔通喺熊市最難賺嘅時候賺咩？牛市人人都可以賺錢，但個重點係，當市場轉向嗰刻，你肯唔肯離場？好多人係轉勢嗰時依然覺得牛市未完，仲大額大額投放市場買股，呢個時候，係可以將牛市賺嘅還返畀市場，仲可能輸有凸添。特別𠵱家低息環境下，好多投資者係槓桿投資，當全世界一齊散水嗰時，嗰種跌市將同「要錢唔要貨」市況一樣，殺到散戶不知所措。

牛市係好易賺錢，你炒到贏幾大都好，唔能夠鎖定利潤，就係假。過去幾次大時代過後，都總會聽到邊個邊個話高位買咗邊隻，跌咗好多，想等返家鄉先放。呢啲好彩幾年就等到家鄉位，唔好彩，可能唔知等到幾時𠻹。中國移動 （00941） 曾經都係好多股民嘅心水股嚟㗎，但𠵱家仲有好大段路先重返2008年高位呢！緊記，巴菲特名句「退潮的時候，你才知道誰在裸泳」。

終歸係，積臣相信人人都貪婪，唔貪婪就唔會掂資本市場喇，但要清楚自己貪婪程度去到幾多就要識收手，同埋自己有無一套風險管理系統。

最後，就算喺牛三炒股，都永遠只好用空閒錢，即係輸晒或蟹晒都唔會令你破產。積臣相信無人想做上面嗰位連登大學生要周圍撲水啩。

投資有賺有蝕，股票市場風高浪急，呢一刻可能你係「股神」，但緊記風險永在。最後都要戴下頭盔，以上並不構成任何投資建議，僅提供作參考用途，有需要宜先諮詢財務顧問。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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