▲ 【退休規劃】2021年10大最佳退休國家 馬來西亞、越南躋身十大

香港生活成本全球數一數二高，不少人希望退休後移居到一個物價較低的地方生活。美國生活雜誌International Living發表2021年10大最佳退休國家，中美洲國家哥斯達黎加奪得榜首，其次為巴拿馬及墨西哥。

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哥斯達黎加登榜首 亞洲兩國家上榜

International Living會根據10個評分準則，評估25個國家適合退休的程度，當中包括住屋成本、退休人士福利、獲取退休簽證或居留權的難易度、娛樂、發展程度、氣候、醫療保健、政府管治、機遇及生活成本。2021報告中，評分最高的10個國家，排名首位的是哥斯達黎加，得分為85.2分；第2位為巴拿馬，得分84.4分；第3則為墨西哥，獲83.5分。

亞洲地區有2個國家上榜，設有「第二家園」10年居留簽證計劃的馬來西亞，排名第7，得分為79.8分；越南則位於第10位，得分為75.5分。

哥斯達黎加生活成本低

哥斯達黎加去年排第3名，今年躍升至第1位。哥斯達黎加在娛樂、發展程度及醫療保健的三項評分中，均獲得逾90分，當中醫療保健更高達97分。哥斯達黎加的熱帶氣候，每年吸引了數百萬的遊客到訪。另外，當地生活成本低、當地人友善好客、醫療費用便宜、住屋選擇多以及自然環境優美，故成為不少人理想的退休地方。

一對夫婦每月只需約2,000美元（約15,503港元）已能在哥斯達黎加過上舒適的生活。當中包括租住一個2房單位、冷氣費用、雜費、娛樂、交通及醫療保健費用。

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馬來西亞住屋成本低

馬來西亞排名不變，與去年一樣排名第7。近年更有不少港人透過「第二家園」10年居留簽證計劃移居當地。馬來西亞的氣候宜人，街頭美食種類繁多，亦有大型購物中心和電影院，方便之餘，價錢亦非常合理。

假如一對夫婦想在馬來西亞生活，2,500美元（約19,379港元）預算已能過上很好的生活。一個2,300呎的現代化高級住宅海景單位，月租只需750美元至1,000美元（約5,813至約7,751港元），更有3或4間房間、3至5間浴室。如果你毋須如此豪華的生活環境，亦可租住2房或3房單位，租金介乎550至650美元（約4,263至5,038港元），這樣，每月生活費甚至可下調至低於2,000美元（約15,503港元）。

【2021年10大最佳退休國家】

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責任編輯：曹佩鈞

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