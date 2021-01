▲ 【美國長期國債】耶倫樂見推50年期超長國債 美國為甚麼要這樣做?(附投資美國國債方法)

美國新任財長耶倫在上周二(19日)表示,樂見美國推出50年期超長期國債,此話一出,長債孳息率隨之上揚。美國一直有聲音張要求發行超長期的國債,這是甚麼原因呢?

不單耶倫,剛卸任財長的姆欽(Steven Mnuchin)在上任初期時也曾大力推動發行50年或100年期國債,冀鎖定低利率,但始終沒有進展,這是由於債券交易商和美國國債借貸諮詢委員會(Treasury Borrowing Advisory Committee of the Securities Industry and Financial Markets Association,TBAC)質疑這類債券是否有足夠的市場需求,令計劃一直未能成事。

法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa認為,儘管耶倫樂見發行50年期國債,但他認為發行仍遙遙無期。他指出,財政部已經多次鑽研超長債議題,並得出結論超長債券市場的需求不足。

發行超長期國債的原因?

事實上,主權國家發行超長期國債並不是新鮮事,英國、加拿大和意大利都發行了50年期的國債;墨西哥、比利時和愛爾蘭更發行了100年期的債券。

現時美國最長的國債年期是30年,但為何美國有聲音一直想發行更長年期的國債呢?有評論認為,這是由於超長期國債能夠延後美國政府的還債時間,可以用時間換取空間,相對於無限量寬而言,發行長期國債更有助紓緩債務危機。

但亦有意見認為,這只是延後美國政府的還債時間,期間仍需支付更高利息,才能吸引投資者購買,變相加重利息負擔。

如何投資美國國債?

一般情況下,愈短期的債券,孳息率較低;而愈長期的債券,孳息率則較高。美國最終能否發行50年期超長期國債就要拭目以待,但投資者投資美國國債有甚麼途徑呢?投資者可以透過美國財政部管理國債的官方網站Treasury Direct或透過券商買賣。

不過,債券入場費一般較高。除了直接投資,持有美股戶口的投資者亦可以透過投資在交易所上市的美國國債ETF來持有各種年期的美國國債,其好處是買賣方便。

美國國債ETF 年期 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(美︰SHY) 1-3年期 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF(美︰IEI) 3-7年期 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(美︰IEF) 7-10年期 iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF(美︰TLT) 20+年期 iShares US Treasury Bond ETF(美︰GOVT) 混合年期

責任編輯︰陳啟昌