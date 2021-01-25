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【美國長期國債】耶倫樂見推50年期超長國債　美國為甚麼要這樣做？

收息攻略 17:10 2021/01/25

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【美國長期國債】耶倫樂見推50年期超長國債 美國為甚麼要這樣做？（附投資美國國債方法）

美國新任財長耶倫在上周二（19日）表示，樂見美國推出50年期超長期國債，此話一出，長債孳息率隨之上揚。美國一直有聲音張要求發行超長期的國債，這是甚麼原因呢？

不單耶倫，剛卸任財長的姆欽（Steven Mnuchin）在上任初期時也曾大力推動發行50年或100年期國債，冀鎖定低利率，但始終沒有進展，這是由於債券交易商和美國國債借貸諮詢委員會（Treasury Borrowing Advisory Committee of the Securities Industry and Financial Markets Association，TBAC）質疑這類債券是否有足夠的市場需求，令計劃一直未能成事。

法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa認為，儘管耶倫樂見發行50年期國債，但他認為發行仍遙遙無期。他指出，財政部已經多次鑽研超長債議題，並得出結論超長債券市場的需求不足。

發行超長期國債的原因？

事實上，主權國家發行超長期國債並不是新鮮事，英國、加拿大和意大利都發行了50年期的國債；墨西哥、比利時和愛爾蘭更發行了100年期的債券。

現時美國最長的國債年期是30年，但為何美國有聲音一直想發行更長年期的國債呢？有評論認為，這是由於超長期國債能夠延後美國政府的還債時間，可以用時間換取空間，相對於無限量寬而言，發行長期國債更有助紓緩債務危機。

但亦有意見認為，這只是延後美國政府的還債時間，期間仍需支付更高利息，才能吸引投資者購買，變相加重利息負擔。

【2021年投資方向】貝萊德︰減持政府債　增中國比重

如何投資美國國債？

一般情況下，愈短期的債券，孳息率較低；而愈長期的債券，孳息率則較高。美國最終能否發行50年期超長期國債就要拭目以待，但投資者投資美國國債有甚麼途徑呢？投資者可以透過美國財政部管理國債的官方網站Treasury Direct或透過券商買賣。

不過，債券入場費一般較高。除了直接投資，持有美股戶口的投資者亦可以透過投資在交易所上市的美國國債ETF來持有各種年期的美國國債，其好處是買賣方便。

美國國債ETF 年期
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF（美︰SHY）  1-3年期
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF（美︰IEI） 3-7年期
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（美︰IEF） 7-10年期
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF（美︰TLT） 20+年期
iShares US Treasury Bond ETF（美︰GOVT） 混合年期

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : ETF學堂

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