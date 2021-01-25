▲ 【新股IPO】新經濟股中概股生科股護航 港重奪全球IPO一哥非奢望

去年環球疫情衝擊下經濟動盪，香港引以為傲的國際金融中心地位幸保不失，港交所新股上市（IPO）集資額仍增長25%，至近4,000億元，名列全球第二，連續超過十年雄踞全球三甲。展望今年，在新經濟股熱潮、中概股持續回歸，以及生科股湧現三大主力護航下，港股IPO料約160家，集資額最多可達4,600億元，重奪全球一哥寶座雖非奢望，但卻也非全無隱憂。

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去年底，港交所錯失巨無霸螞蟻金服上市，臨門失諸交臂，全年計仍錄得154家新股上市，集資總額達3,977億元，其中9家屬第二上市的中概股（資產及收入主要在中國境內的美國上市企業）佔1,313億元，貢獻高達三分一，可說是港股IPO中流砥柱。在業務分布上，零售、消費品和服務佔主導地位，比率達四成。至於創業板表現則相對遜色，僅有8家公司上市，按年跌近五成。然而，有謂瑕不掩瑜，香港是國際集資中心還是當之無愧。

港交所改革上市規則 捉緊新經濟熱潮



事實上，上市中資企業撐起港股逾半江山，雄踞各大指數成分股，論公司規模及市值均是獨領風騷，而港股新血同樣是受惠內地經濟崛起，提供源源不絕的有潛力企業來港上市集資，尤其是近幾年新經濟企業異軍突起，成為港股強大的生力軍，這也是有賴港交所因應時勢，改革上市規則所賜，例如允許同股不同權及放寬企業第二上市門檻等。



據統計，全球500強獨角獸企業（成立不超10年、估值逾10億美元的未上市企業），中國力壓美國，無論是上榜數量217家，還是估值9,376億美元，均雄踞全球第一。須知這些獨角獸企業大多屬新經濟領域如IT科創或生物科技公司等，均需資金去研發及壯大，而基於其未來潛力，每每成為國際資本追捧的對象，猶如為港交所孕育孵化大批未來有潛力上市新股。

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赴美上市現隱憂 中概股另謀出路



另方面，特朗普政府設置重重障礙，企圖在資本市場打壓中國。去年5月，美國通過《外國公司問責法》，雖說是面向境外全球企業，但其中許多條款顯然是針對中國企業而設，這勢重擊華企信心，以致赴美上市裹足不前而轉投香港懷抱。尤有甚者，美國政府擴大追殺上市華企，以致紐交所兩度轉軚，被迫勒令中國三大電訊公司中移動、中電信及中聯通除牌，未來類似事件恐陸續有來，迫使中概股加快另謀出路，自動退市私有化回歸A股或港股作第二上市，網易及京東便是最佳例子。可憧憬的是，目前美國上市的中概股逾50家符合香港第二上市要求，無疑是港股IPO的大寶藏。

生科股湧現 勢成港股IPO助力



港股IPO另一大助力相信會是來自生科企業。自2018年港交所拋出橄欖枝，修改上市條例准許尚未有盈利的生科企業上市，香港迅速晉身為亞洲第一、全球第二的生科股上市集資中心，並已形成「聚集效應」，目前已有逾20家公司上市。而港交所亦雄心勃勃，目標在5至10年內躍身全球最大生科股融資中心。事實上，近年中國生科領域快速崛起，加上14億人口、老齡化醫療需求持續上升，而全球資產配置眼光也轉至中國醫療健康產業，將是推動生科企業發展的巨大動力，也必將成為港股IPO的泉源所在。



值得留意的是，港股IPO縱使有眾多利好因素，但世局難料，新股上市也不無變數，例如拜登政府登場後的中美關係、疫情衝擊亦可能有滯後影響，而港交所擬提高主板上市最低盈利要求，也可能促使新股望而卻步，蟬過別枝。這或許對港股能否重登全球IPO冠軍存在不確定性，但保持名列前茅卻幾可肯定。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。