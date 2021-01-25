定期檢視保單 選擇合適保障

▲ 買一份保險後，便可一勞永逸？是投保後值得探討的問題。

最近保監局的facebook專頁「蓋世保鑑」發布了一幀頗有趣的帖文，提醒市民要在「保單紀念日」重新檢視保單內容，評估自己因應年齡增長或家庭變化，是否需要增減保障或保額、加減受益人或更新聯絡資料和健康狀況等。很多人或會以為成功投保後，就等於一勞永逸。事實上，隨着年紀漸長和家庭狀況改變，我們對財富管理及保障的需求也會改變，例如20歲時購買的醫療保險，保障範圍和保額可能不足以覆蓋30歲時的需要。同樣，保險產品會因應巿場環境而不斷改進，十年多前的產品，其保障範圍及保障額未必追得上現時社會所需，所以定期檢視保單內容是相當重要的。

壽險產品：

壽險產品強調的是個人需要，不同的人生階段就會有不同的需要。針對人生不同階段，作出合適保障及理財策劃，若遇上人生大事，例如結婚、子女出生、置業等，我們更應該重新檢視保單，確保自己承擔的財務風險得以分攤，而家人也得到合適的生活保障。

舉例說，對大部分剛剛畢業的年輕人來說，雖然收入有限，但他們大多年輕力壯，而且仍未組織家庭，父母年紀亦不算大，未有沉重的經濟負擔。他們可能會選擇定期壽險，因為保費相對終身壽險為低，而且會根據實際年齡調整保費。可是，隨著年紀增長，他們開始成家立室，養育兒女，而父母也到了退休年齡，對保險的需求則會不同。這時候，身為家庭支柱，他們或者需要保額較大的人壽保險，萬一因突發意外或疾病而離世，家人也能得到較佳的保障，不致於手足無措。

醫療保險：

至於醫療保險方面，隨著年紀漸長，身體狀況的轉變，也不時提醒我們要留意保單內容，因為患病的機會和醫療開支也無可避免地逐漸增加，都需要早日認識保單的受保範圍及條件。因此，我們應考慮自身需要、負擔能力、產品特性等，適時加強現時及日後所需要的保障。

除了重新檢視某一保單的保障或保額之外，我們也應定期重新檢視整個保險組合，包括人壽保、醫療保、危疾保或儲蓄保等等，務求得到全面而適切的保障。購買保險是將財務風險盡量轉移給保險公司，減輕遇上不幸或罹患重疾時承受的經濟負擔。更新了保單之後，最重要的就是妥善收藏並通知家人，讓他們在遇到意料之外的狀況時，也可以適時跟進。

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