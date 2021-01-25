線上首發新產品成平台及品牌增長新動力

經歷了去年特殊的一年，電商市場加速發展，愈來愈多不同年齡層的消費者到線上購物，同時購買新產品的消費者也愈來愈多，品牌商家順應新的消費習慣，以及由此衍生出來的新需求，於是更多利用線上平台來發佈新產品。過去一年，新產品也成為了天貓和品牌的增長核心動力。

去年品牌於天貓推出逾2億件新產品

以天貓雙11全球狂歡季為例，新產品推動了很多品牌的用戶數和業務增長。單單在雙11當天，便有3,000萬款新產品上線，新產品的銷售額按年增幅高於淘寶天貓大盤增長。在雙11期間購買新產品的消費者數量，更加按年大幅增長35%，非常強勁。

雙11只是一個縮影，通過這個關鍵時間點告知我們，新產品是線上零售的一個獨特賣點。事實上，過去一年，在天貓協助品牌推出新產品數目達到2億件，為歷史新高；消費者對新產品的熱愛之情也非常高。

數據也顯示，過去一年，天貓上有近1,000個品牌實現新產品成交額超過1億元人民幣。此外，購買新產品頻率較高的人數達到1億人， 遠高於2019年的2,000多萬，反映出新產品已逐步成為品牌在新消費觀念時代下的最大增長機會。

在疫情背景，加上新消費需求下，有些行業獲得長足的增長。其中包括醫師和健康行業，其新產品周期於過去一年縮短了21天，通過天貓上消費者搜索及品牌曝光等的支持下，醫療和健康行業的新產品可以更加精準面向潛在消費者，由此提升了新產品的成功率，也令行業有更強的增長速度，推動品牌持續成長。除此之外，像珠寶、宅家經濟相關等不同類型的商品，都一樣通過推出新產品，錄得很好的增長表現。

認識你的客戶 認識他們的「新需求」

新產品銷售表現亮麗，背後的是人群、人群的需求和偏好，我們稱這些為「新需求」。而這些新需求就會誕生出「新物種」，帶來新的市場機會，由此迅速重構整個消費市場。每一個新需求都將成為未來品牌找到新增量的黃金賽道。

想要捕捉由發佈新產品帶來的機遇，我們來分析一下這些消費者的特徵。現時，購買新產品頻率較高的人數達到1億人，這些人有更強的經濟基礎及能力，很多都是已婚、有房子、有寵物、有車，他們很多都是生活質量很高的人群，他們追逐新產品的需求自然而然也比其他人群強勁。

此外，這批偏好新產品的人群特別喜愛互動，較其他人群參與互動的熱情更高。另外他們逛淘寶的時間也比平均人口更長。

敢於跨界的創新 以「新物種」拓市場機會

那麼如何用「新物種」滿足「新需求」？這將會是品牌商家關心的另一話題。以下拋磚引玉，和大家分享一下，舉例如益生菌這樣的固體飲料，它原來的方式就是單純的一個食品，現在怎樣來跟保健品很有效的結合？又例如像歐萊雅推出了美髮棒，如何將護髮跟美髮結合？科沃斯推出的是吸塵機器人，後來品牌把洗地板和吸地板整個過程融合在一起……

這當中還有很多不同的例子，它們的共通點就是「跨界」，可以是跨界將不同產品結合，也可以是將原有的產品再進一步突破框框。那怕是一個很細小的細分需求，都一樣可以帶來額外的市場機會。

顯然而見，在新需求及新物種推動下，市場出現了更多新的賽道，品牌商家需要在瞬息萬變的市場中，快速了解消費者的同時，快速在自身的產品中尋求創新突破，為消費者帶來價值，滿足他們的需求。由此，品牌商家才可以在交易及用戶數字上獲得增長。

天貓旗下的新產品營銷平台天貓小黑盒，相信新產品的市場不止於此。 2021年，天貓小黑盒目標打造10,000款GMV達到千萬元人民幣規模的新產品，助力2,000個品牌實現新產品GMV過億元人民幣。

步入2021年，疫情防控工作已成新常態，中國消費市場隨著經濟復甦發展，持續企穩增長。數字化、智能化催生消費者的新需求，重構消費商業圖景。新品不僅滿足爆發的新消費需求，也成為品牌新增長的驅動力。