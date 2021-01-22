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新代理接手減價重新出發　Audi A6 40 TFSI S Line

博客 19:01 2021/01/22

分享：

Audi A6 40 TFSI S Line在新代理下被重新引入，更添加了更多S Line補購品。

先旨聲明，這部奧迪（Audi）A6 40 TFSI S Line，並不是甚麼全新車款或中期轉款，而是在新代理下被重新引入，添加了更多S Line補購品，並以全新定價發售的原有型號。新車價格，較以往下調了超過1成，令車輛的競爭力即時暴升。

在新代理接手下，Audi A6 40 TFSI S Line被重新引入，且調低售價。

不能否認，以車系歷史看，奧迪A6較同樣來自德國的同級型號平治E-Class和寶馬5系短。第一代A6於1994年才正式面世，以取代原來的奧迪100車系，但經過超過四分一世紀的積極發展後，如今的奧迪A6跟E-Class和5系已十足猜拳遊戲中的包、剪、揼那樣，彼此間互相制衡，在設計和設備上均沒有絕對的勝和負。

Audi A6 40 TFSI S Line

S Line的18吋輪圈配225/40R18輪胎，無論是美觀程度抑或是抓着力，也有明顯提升。

 

價格補品成致勝關鍵

唯一的客觀致勝關鍵就是價格，以50萬元的新定價，加上更多options補品的條件下，自然令它更具吸引力。而且，近代的奧迪汽車，車身流體力學的處理手法，簡直達到了神級境界，簡單而美麗，亦不需要很複雜的車身綫條，但所有氣流均會暢順地流過車身不同位置，車身風阻系數更低至Cd0.24，令行車時不會出現明顯風噪。

3個分別為12.3吋、10.1吋和8.6吋的數碼顯示屏幕，令A6的錶板和控制台設計變得簡潔而現代化。

實地考察改良懸掛

寧靜，可能就是近代各款奧迪房車的一大共通點，不單是風噪低，連路噪和車內各個機械部件的運作聲音也低。這種汽車工程學造詣的進步，都是靠時間累積而來的。

大概在不少老派車迷眼中，只有使用縱置引擎擺放方法的，才是真正的奧迪汽車。

本世紀初，為了改良懸掛設計，奧迪車廠特別派出一枝隊伍長駐英國，專門在當地的鄉郊路面鑽研如何設定懸掛，再加上剛度極高的MLB Evo底盤，所以現在的奧迪A6，在舒適和操控上都能夠跟同級對手睇齊。

引擎操控夠精準

望向車廂，已全面起用Audi Virtual Cockpit式設計，錶台上的3個顯示屏幕，有12.3吋，有10.1吋，也有8.6吋，差不多大部分功能都可以透過觸控式方法來操作。

 

近年奧迪的車廂設計師在不同物料的配搭及使用上，均顯示出極高美學修為。

當然，在力量和操控上，使用3公升V6引擎和quattro四驅的A6 55 TFSI會更加厲害，可是在香港這小小地方，A6 40 TFSI那副2.0公升直4渦輪增壓引擎的204hp力量已是夠用有餘，就算單用前驅而不是四驅，操控亦經已非常精準，能夠令車輛開得很快，可說是那種不慍不火，止於至善的境界。

配搭動態式指揮燈的LED尾燈組，已成為近年奧迪汽車的標準配備。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

規格表
售價：$499,000起
車型：5 門 5 座位房車
引擎：1.984公升，直4汽缸配渦輪增壓器
最大馬力：204hp/5,250-6,000rpm
峰值扭力：32.63kgm/1,600-4,300rpm
傳動方式：前置引擎，前輪驅動，7前速S tronic自排
懸掛：五連桿
車身：4,939 x 1,886 x 1,457mm
輪軸距：2,924mm
車重：1,645kg
輪胎：225/40R18
平均耗油量：7.6L/100km
0-100km/h加速：7.3秒
極速：250km/h（電子限制）
查詢：Kam Lung Motors（2291 0000）

記者：道仁

欄名 : 型男玩物誌

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