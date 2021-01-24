▲ 【移民加拿大】加國沙省移民門檻低但嚴寒 港男剖析當地生活實況

移民熱門國家中，英國加拿大澳洲總在三甲之列。當中的加拿大兩省：曼尼托巴省（Manitoba，簡稱曼省）及薩克其萬省（Saskatchewan，簡稱薩省或沙省），因為移民門檻相對較低，近年也令不少港人選擇落腳。港人Ben在沙省首府雷吉納（Regina）居住28年，每年冬季都要抵受當地零下10至40度的嚴寒天氣，但可享有寧靜簡樸的生活，可謂有辣有唔辣。

加拿大的曼省及沙省移民門檻較低，工作6個月至1年就可入省提名通道，提名成功後繼而入紙聯邦政府拿永久居民身份，故受到部分港人青睞。

沙省是一個內陸省份，是加拿大的草原三省之一。沙省面積約652,000平方公里，卻只有約100萬的人口，真正地廣人稀。而沙省北部幾乎被森林覆蓋，大約有一半的人口居住在位於南部的兩大城市：薩克屯（Saskatoon）和雷吉納（Regina）。

【金融港媽為孩子移民加國 踢走功課束縛子女更自信：按此】

乾燥大平原 雷城生活不及溫哥華精采

70後的港人Ben，於1992年香港中學會考後，已到雷吉納（下簡稱雷城）唸書，現在更於fb開設「楓葉國雷城肥佬Ben」分享當地的生活點滴。

父母在港都是做銀行工，收入穩定，當年以他們的條件本可移民溫哥華或多倫多。但爸爸的弟弟在此，在住近家人的前提下，我們一家四口選擇移居雷城，而父母後來在這裏經營中餐廳。

唸了兩年高中後，Ben於雷吉納大學完成化學學士課程，他回想90年代的沙省華人不多。「雷城作為沙省首府，人口也只有約20萬人。以我的中學為例，千多人只有幾個華裔學生，沒甚麼機會講中文，反而很快融入當地生活。」只是近年較多華人移居沙省，也開了不少中式超市和食肆，甚至珍珠奶茶舖，也令Ben大飽口福。

▲ 雷吉納的市中心City Plaza，周末也有Farmer Market。 (相片︰被訪者提供)

傳統上沙省以農業、畜牧業及石油和天然氣為主，沒有甚麼旅遊資源，正如Ben所言是個遼闊而氣候乾燥的大平原，山水景色不多，大家也可想像到雷吉納那份純樸小城的光景，Ben說若碰上長假也會駕8小時車到毗鄰的亞伯達省旅行（有馳名的班芙國家公園）。「當然論生活之多姿多彩，甚至工種，雷城也肯定不及溫哥華或多倫多，但基本生活上還是一應俱全。自問我們家人要求簡單，所以都沒所謂。」對尋常港人來說，雷吉納也許「悶到抽筋」，Ben說也有居加港人視這裏為跳板，一有工作機會就遷居至卑詩省等大城市。

【加拿大推新政策助港人移居 溫哥華衣食住行條數幫你計一計：按此】

讀書移民 沙省可於3年內覓職位

近年港人移民加拿大，多了一個「讀書移民」的途徑，即約在30歲至40歲人士，到認可的學院，就讀2年或以上即可，如商科、工商管理、工程、IT等，之後再找工作。

沙省的好處，是讀完書後，允許以3年時間搵工，反觀曼省只有約1年，變相增加求職的機會。做6個月至1年工作後就可入省提名通道，提名成功後繼而入紙聯邦政府拿永久居民身份。畢竟讀書移民，重點是之後的搵工。

Ben說雖然沙省以農業為主，但雷城也有各式的職位需求，如銷售、服務業、金融、財務及IT等。「雷城是加拿大的二綫城市，人口較少，就業競爭反而無大城市那麼劇烈，這裏工作相當穩定，居民少轉工，也有不少是公務員。反觀薩克屯市則較多私人企業，職位流動性較大，對比顯有活力。」記者前往沙省的求職網站查看，雷城較多的空缺是長途貨車司機、油漆技工、園藝工人、行政助理等，只要不介意藍領工種，生活也不是問題。

▼ 點擊圖片放大 +2

沙省樓價 千二呎180萬港元起跳

也許雷城最叫人難以適應的，是冬天時攝氏5度至零下40、50度的氣候。Ben表示：

這裏5月至9月夏天，約20至30度，氣溫涼爽舒服，我則最愛9至11月的秋天。至於零下40、50氣候，只是偶然出現，也許歷時約1星期，冬天多數時間是徘徊零下10至30度，但省政府也有專屬的剷雪隊，確保交通暢順。其實天氣凍我們是不會出街的，室內也有暖氣，最凍只是駕車後上落車的片刻時間，在家中也不太察覺嚴寒氣溫。

▲ 雷城冬天時氣溫零下10至30度，Ben說家中只需間中剷雪，「風雪交侵的情況也不是常見。」(相片︰被訪者提供)

至於樓價，Ben說沙省的樓價比其他省平。「跟曼省相近，20、30年樓齡的Condo，約1,200呎左右，只約20萬加元（約120萬港元）。至於Townhouse，即樓下是廳樓上是睡房那種，同樣1,200呎左右，約30至40萬加元（180萬至240萬港元），約10年樓齡甚至是全新的。」Ben本身10年前已自己在雷城買地建屋，面積約1,800呎，還未計1,000呎的地牢及900呎的花園，當時共花費約50萬加元（約300萬港元），閒時會約朋友在家舉行大食會，享受簡樸生活。

▲ Ben的家連着一個約900呎的花園，夏天時也可在此BBQ。(相片︰被訪者提供)

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：加國沙省移民門檻低但嚴寒 港男剖析當地生活實況】