▲ 【後疫情時代】調查指86%公司擬續遠端工作 虛擬招聘成趨勢

隨着新型冠狀病毒的出現，全球各地實施社交距離的措施，不少企業都採用遠端辦公室（Remote Office）策略，允許員工在家遠端辦公，同時亦改變未來的招聘方式。

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86%公司擬疫後維持遠端工作

根據世界經濟論壇的數據顯示，有44%的白領企業將其勞動力轉移至遠端工作，可見愈來愈多企業採用在家辦公的「新常態」。對此，人力資源團隊都紛紛在這段期間制定遠端工作政策，以應對各行各業不同的工作情況。86%的受訪者表示，他們即使在疫情過後，都會繼續提供遠端工作安排。

在《2021年人力資源趨勢》報告中，有88%企業表示會利用多種不同的渠道與員工保持聯繫。其用於通訊的主要渠道包括：商業通訊平台如Slack、Teams、Chatter等（61%）、至少每周舉行一次團隊會議（56%）、至少每月進行全公司網絡研討會（53%），確保工作流程不受影響。

另一方面，企業在疫情下不得不取消現場面試，全部改用視像面試。而新員工入職流程亦逐漸虛擬化，包括入職培訓，如將新員工介紹予其他同事、安排深入探討他們的職責及要求，以及定期給予新員工提出問題和分享進度的機會等。此舉將有效提升員工的敬業度和生產力、加快學習速度，能夠更快融入團隊，提高員工留任率。

責任編輯：劉子瑜

【原文：重塑工作模式 虛擬招聘成趨勢】