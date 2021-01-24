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【WFH】調查：逾半香港僱員盼維持在家工作安排

個人增值 14:00 2021/01/24

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【WFH】逾一半香港僱員盼維持在家工作安排

隨着新冠肺炎疫情蔓延，全球各地企業均實施在家工作（WFH）安排。思科（Cisco）早前的調查發現，香港僱員希望可以繼續保持這種工作模式所帶來的多項正面成效，而管理層與僱員之間亦逐漸建立互信關係，同意在家工作並不會影響工作效率，更能提高工作的自主性。

思科早前公布《未來勞動力2020》（Workforce of the Future 2020）調查，於去年9月至10月期間，訪問亞太區14個地區與國家，超過1.4萬名企業員工，當中包括1,000多名香港僱員，更問及他們從今年起對僱主的期望。

以香港為例，調查發現在疫情爆發前只有12%的受訪員工希望或已能實現在家工作模式，但現時的比例已躍升至87.4%，反映他們希望有更大的工作自主權，並偏好結合辦公室及遙距工作的混合工作模式。

管理層信任　遙距工作發展更正面

約57%受訪者表示，希望在未來「新常態」下繼續維持現有的工作模式，並已了解在家工作的好處及挑戰。而42%受訪員工表示，管理層對團隊表現出更大的信任，相信他們能做好工作，可見相關發展愈趨正面。有55%員工亦表示，能在日常生活中安排更多時間進行運動，從而在工作及生活間取得更佳平衡。同時，亦有47%受訪者希望繼續減少出勤，從而更有效善用時間。

【WFH】在家工作生產力下降？摩根大通促員工重回辦公室

（節錄）

【原文︰調查：遙距工作模式 港僱員盼維持

撰文 : 施雯雯

欄名 : 職場百科

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