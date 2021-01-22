▲ 股市大時代「炒股好過返工」引爭議 「力不到不為財」已不合時宜？

北水湧港，港股進入大時代，恒生指數昨（21日）一度突破3萬點大關。市場投資氣氛熾熱，投資港股或美股，均成了不少港人茶餘飯後的話題。網上更出現「炒股好過返工」的爭議。以往前說的「力不到不為財」，是否已不符合現今社會？

【39歲軟件工程師7年來「瞓身」Tesla股票 擁逾1,200萬美元資產宣布退休：按此】

炒股好過返工？ 心理質素不可缺

疫情期間環球股市大上大落，惟未有嚇退一眾投資者，不少投資者因敢於冒險，而獲得不錯的回報。去年美股出現多隻倍升股，包括：Tesla（美︰TSLA）股價暴漲743.4%，造就不少因投資Tesla而致富的「Teslanaires」的出現。美國有一名工程師更因7年來「瞓身」Tesla股票，持貨已經價值近1,200萬美元（約9,260萬港元）而決定提早退休。

近日再有說港股進入大時代，再度掀起一股投資熱潮，網上亦再引發「炒股好過返工」的爭議。有網民直言：「㩒幾個掣就能賺錢，唔明返工仲有咩意義」，言論間將炒股賺錢描寫得輕而易舉，難免會吸引投資新手想入市嘗鮮，期望可盡早賺錢離開每日營營役役的生活。股市大時代中，投資者沒錯只要押中一隻股份，就能賺取可觀的回報。但股市永不會只升不跌，投資者能因應市況適時地離場止賺，在股市下跌時調整投資部署，也講求智慧及心理質素，也非網民們所吹噓般輕易。

【想辭職全職炒股 日賺2千有冇可能？：按此】

渴望炒股賺錢 應反思工作的意義

上一代總說「力不到不為財」，相信總有其原因。有網民於討論區分享自己炒虛擬貨幣賺錢的反思，他提及自己曾因炒虛擬貨幣獲利200萬元，後來更辭職全職炒賣，並愈來愈貪心，牛熊證、細價股及期指均有沾手，惟後來蝕了不少錢。為了收入，他決定重返職場，卻因為價值觀已有偏差，覺得工作收工遠比炒賣少，因而難以投入工作，幾乎隔每1個月就轉一份工，更認為之前炒幣致富的經歷「嚴重影響到成世嘅工作前途」。

這個網民的經驗或能反映為何世界不歌頌不勞而獲的生活，因為人要承認，人的貪念是無窮無盡，天降橫財後，或要警惕自己會否因不知足而未能捉緊財富。

賺錢或許不是工作的唯一原因，但如果覺得返工賺錢毫無意義，就應好好思考現時從事的工作是否為自己志業。不論是工作量與收入不成比、不喜歡所從事的工作，或是工作壓力大，也有可能是厭倦工作的理由。工作只為賺錢也未嘗不可，因為並非每個人都能透過工作獲得滿足感或尋找到工作的意義，但人生在世的時間總要找辦法消耗，工作以外，你總會找到你喜歡做的事。

現今社會有各式各樣賺錢方法，不論是透過努力工作賺錢，或是炒股賺錢，之後如何善用金錢，將財富延續，實現自己的夢想，或貢獻社會，才是最重要的事。

【WHY世代－Mocha】

Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。