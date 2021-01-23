【遺產繼承】繼承150萬遺產　如何將心意發揮到最大效用？

▲ 【遺產繼承】讀者繼承姑姑約150萬的遺產 應如何將心意發揮到最大效用？

讀者白先生今年30歲，剛剛結婚一年，未有小朋友。他父母早逝，從小就與姑姑一起生活，就像一對母子。他的姑姑並沒有結婚，也沒有子女，去年因肝癌去世，由發現到離開只是僅僅半年內之事，遺下一筆大概有150萬港元左右的遺產。白先生心想這筆錢是他姑姑留給他的「禮物」，甚或至將來他的子女。故此，他很苦惱怎樣把姑姑的心意發揮到最大的效用？

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首先，白先生不希望把這筆錢放入有風險的投資項目，因此股票基金投資都不考慮。那應否把這筆錢用作首期購入一物業單位，既可保值也可以收租，又可以承傳下去。但有個問題是，白先生現在居住的單位仍然在按揭中，同時150萬不夠付首期，而白先生的積蓄所剩無幾。更重要的是，白先生和太太極之希望移民，不太願意留任何不動產於香港。

儲蓄保險保本為上

筆者聽完白先生的故事之後，腦中便浮現了一個方案給他作參考。現時市場上有一間美資的保險公司，推出了一隻新穎的儲蓄保險計劃，這隻計劃獨一無二的特點應該可以符合白先生的期望。

這隻計劃的供款期是5年但可作預繳，白先生可以一次過把這筆遺產放入計劃內。和一般的儲蓄保險計劃一樣，基本上是保本的。回報方面決定於非保證部分的回報。雖然有非保證的部分，這最多都是多與少的問題，但絕對可以非常安全的保存了姑姑的這份禮物。當有需要時，白先生可以從計劃中提取部分現金價值來應急。

退保價值可分拆為新保單

筆者之所以推薦這一款儲蓄保險，原因是它首創的「分拆保單」功能。這個計劃可以讓保單持有人把保單內部分或全部退保價值分拆為新的保單，送給不同有可保利益關係的人，分拆的數目不限。因為現時白先生仍未有小朋友，若果日後要把姑姑的這份禮物繼續承傳下去給小朋友的話，白先生可以按意願決定分拆多少份、每份比例是多少等，繼續承傳給他的子女。情況就好像把這個儲蓄計劃開支散葉一樣。好處是不像其他一般的儲蓄保障計劃，若果要把計劃內的錢分給不同的子女，必須首先把原本保單退保，把錢分開不同部分再申請數份新的保單。當中有機會牽涉風險和損失，同時也失去了承傳的意義。

退保價值可轉為年金派發

另一邊廂，這個計劃容許白先生若干年後，把部分的退保價值，轉為一份年金派發至120歲。這樣姑姑對白先生的照顧，又可以再一次的彰顯。剩餘的保單價值，白先生可以繼續放在原來的保單內繼續滾存，讓姑姑的心意繼續保存下去。又或者如上面提及過一樣，讓保單開支散葉，分拆為新的不同保單，傳承給下一代。

重點是，分拆多少份、每份多少、何時分拆、分拆多少給自己轉為年金等，不需要於現在決定。現在白先生還年輕，也沒有小朋友，要他這麼早就決定實在不切實際。但這個新的儲蓄保障計劃所提供的靈活性，可以讓白先生去到那個時間及有需要才作決定仍未遲。

【原文︰遺產存放何處 儲蓄保險計劃】（收費文章）