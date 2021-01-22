【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？

▲ 【財務自由】27歲提早退休 每月被動收入高達12萬港元 到底有何秘訣？

你還記得自己27歲的時候在做甚麼嗎？可能正為事業拼搏、打算組織家庭。美國暢銷書作家Rachel Richards在27歲的時候，就達到財務自由，每月被動收入高達1.6萬美元（約12.4萬港元），到底她有甚麼過人之處？

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還清學生貸款

據CNBC報道，Richards在中學時期開始閱讀財富管理相關的書籍。讀大學之前，她已經明白學生貸款當中涉及複息效應的威力。因此，Richards透過不同方式賺取獎學金幫補學費，20歲的畢業的時候並無任何學生貸款債務。

避免負債 增加儲蓄

取得金融經濟學學位後，Richards順理成章成為了財務顧問。她坦言，自己喜歡理財、幫助別人以及擅於進行銷售工作，所以認為這份工作很適合自己。

剛入職時，Richards的年薪只有36,000美元（約279,074港元），而第2年已經增至42,000美元（約325,586港元）。雖然收入不算多，但因為無學貸負擔，而且她亦非常簡樸，每月的支出約為1,500美元（約11,628港元），足以存起收入的一半以上。

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買屋出租 製造被動收入

後來Richards轉職從事房地產工作，在2017年的時候，Richards與未婚夫開始思考如何創造被動收入。當時兩人都沒有被動收入，只靠薪水過活。同年，他們買入第一個投資物業：價值10萬美元（約775,205港元）的複式住宅。靠着多年的儲蓄，每人各拿出1萬元支付首期。

之後，他們在2年內買入6個物業，合共有40個單位可供出租。因為Richards有地產代理牌照，每當有合適單位出售，她第一時間就會獲得通知。而且她身兼買家及地產代理兩個角色，當她買入物業時，亦可以賺取佣金。

不過，由2018年開始，他們已經停止買入新物業。他們現時每星期花費約5至10個小時管理這些物業，每月利潤合共約8,000美元（約62,016港元）。

Amazon出書 賺取版稅收入

在考慮購入第一個物業的時候，Richards正在準備自己的著作。因為身邊不少親友都會向她尋求財務建議，令她萌生出書的念頭。不過，她知道透過傳統途徑出書，自己只能賺到10%至15%的版稅。如果她自行把書放在Amazon上出售，則可賺取35%至70%的收入。

結果沒有讓Richards失望，在Amazon上架的第一個月已經收回成本。她先後在Amazon推出2本著作，現時每個月可以為她帶來4,000美元（約31,007港元）的版稅收入。另外，Richards亦有在網上提供綫上課程，收費為497美元（約3,852港元），每月為她帶來約4,000美元（約31,007港元）的利潤。

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「Fat FIRE」毋須極簡生活

近年流行的「FIRE」運動，目標是減少不必要的支出、盡量增加個人儲蓄，並盡早累積足夠的資產，以享受自主生活甚或提早退休。

Richards形容自己及丈夫的財務狀況為「Fat FIRE」，他們已經達到財務自由，但毋須過着極簡生活。初時他們只希望每月可以製造10,000美元（約77,520港元）的被動收入，現時每月的被動收入已高達16,000美元（約124,028港元），而他們每月開支只有8,000美元（約62,016港元）。收入足夠讓他們去旅行、過自己想要的生活，毋須為金錢而煩惱。

責任編輯：曹佩鈞