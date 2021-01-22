【美元走向】耶倫表態不尋求弱美元政策　其實是話中有話？　應如何解讀？

▲ 【美元走勢】耶倫表態不尋求弱美元政策 其實是話中有話？ 應如何解讀？

過去一年，美元走勢持續疲弱，美滙指數最新報約90.2水平。市場關注新任財長耶倫對弱美元的取態。有外媒刊登了耶倫的訪問，當中她提到三點︰

1. 拜登政府不尋求弱美元滙價、

2. 拜登政府不會用弱美元作為爭取貿易手段、

3. 美元滙率應由市場力量釐定。

耶倫亦表示「面對現時低息環境，是時候大刀闊斧推刺激經濟方案」。到底耶倫的一番講話要怎樣解讀呢？

溫灼培：實際將導向弱美元

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在《經濟通》撰文表示，耶倫表達了反對操縱滙率的立場，是要告訴美國的貿易夥伴一個訊息：「美國不干預滙率，所以你們也不應這樣做」。溫灼培認為，耶倫釋出美國要大刀闊斧推刺激經濟方案的訊息，即美國是要改善經濟為共同目標，暗示聯儲局應配合美國政府，不應逆其行收緊貨幣政策。但當美國貨幣政策持續寬鬆，溫灼培指出美元走勢並不會走強，因此，「耶倫口中雖說不主張弱美元，但其政策正正就是導向弱美元。」他預計，美滙指數將跌穿90大關，中期目標是88水平。

盧楚仁：拜登政府多項政策利美元

獨立外滙商品分析師盧楚仁日前接受《iMoney》專訪時表示，今年對美滙不宜看得太淡，他指出美國民主黨成功控制參眾兩院，相信拜登施政將會相對暢順。他又指，拜登的多項經濟政策均有利美元，或有助改善美國財赤。他相信若最低工資最終上調，或會令美國通脹升溫，聯儲局可以加息調控，將對美元有利。

責任編輯︰陳啟昌