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Tesla聘遙距工作職位　需幫馬斯克處理網絡負評

個人增值 10:00 2021/01/23

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Tesla聘遙距工作職位　幫馬斯克處理網絡負評

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）無論工作日的白天還是夜深人靜，他都活躍於Twitter。其在Twitter上的言論一直都相當驚人，甚至多次惹禍，需由公關解決問題。

【政府統計處招聘組長及統計員　酬金達1.2萬至2.3萬元（附申請資格）：按此

近日美國商業網站Business Insider發現，Tesla正在招聘一個可遙距工作的職位，並名為「能源客戶支援專家」（Energy Customer Support Specialist）。Twitter用戶Jay Boller發現，該職位的任務除了處理各種客戶問題外，更需要以批判性思維，管理CEO（即馬斯克）的社交媒體並回報流程。

記者：申請者須有強大心臟

據報道指，這份工作的聘請要求相當寬鬆，除了需要「團隊精神」外，只要在客服中心工作1年或以上、或同等經驗就可達到Tesla的標準。

不過，要處理馬斯克的社交媒體並不容易。主要負責報道Tesla消息的網站Electrek記者表示，工作5年期間，觀察到Tesla的公關是一個相當艱難的角色。

該記者解釋，主要是該企比其他汽車製造商，受到更多媒體的關注。而且Tesla的公關多年來一直在努力糾正媒體的錯誤資訊，並創建公關內容。但同時，馬斯克卻又經常因報道而感到憤怒。因此相信，若要申請「能源客戶支援專家」一職，該名申請者都必須要有強大的心臟。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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