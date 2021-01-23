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林盛斌Bob買樓賺第一桶金　積極投資建多元被動收入

理財規劃 14:00 2021/01/23

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林盛斌（Bob）是娛樂圈公認的「隱形富豪」，跟太太與4名子女現租住九龍塘獨立屋，地方偌大被好友C君形容「屋企大過地球」！Bob跟任職風水師的太太黃乙頤（Pearl）結婚13年，夫婦由當年買旺角第一層物業作起點，理財目標一致，希望給子女最舒適的安樂窩。

【林盛斌Bob分享「長銀包旺財運法」：按此

買樓賺第一桶金　靠愛妻管財

Bob跟太太在2007年結婚，二人拍拖時已有共同儲錢目標，到生首個小朋友時，剛儲到幾十萬首期，就決定「上車」置業。兩夫婦首個物業是位於旺角一個不夠300呎單位，價錢約90餘萬元。他憶述：「其實當年買樓都驚，因那時收入未穩定，月入約萬多元，每月要用約3,000多元供樓，擔心太大壓力。」

至第二個小孩出世時，夫婦就賣了首個物業，將賺到的資金購入旺角另一個約600呎單位。「現在回想是後悔，當年太快放售首個物業，因當時不理解單位可以用來收租，如果辛苦點將它供完，就可成為自己資產。」

二人結婚已13年，理財目標一致，Bob稱：

由拍拖結婚到生小朋友，我們都以家庭作首要目標。以前我較大使，太太叫我要多儲錢，到現在她幫我管理所有財務，（我）是娶到個好老婆。

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從《富爸爸窮爸爸》得到啟示　建多渠道被動收入

Bob自言讀過《富爸爸窮爸爸》一書後得到啟示，隨後夫婦工作和收入漸增，便開始在物業市場投資，10年間曾手持多個單位收租，並投資基金、股票及涉足小生意，逐漸建立多渠道的被動收入。

雖然經濟周期令樓價有起跌，Bob說沒帶來很大負擔：

因為我不是買賣豪宅，主要投資中小型單位，主打小家庭，租金收入較穩定；另外，我也從沒有炒樓，也不會經營劏房，因為不想太高風險，若發生意外也不安心。

【林盛斌Bob 買滙豐貼圖自嘲「坐艇」：希望在明天：按此

投資由進取改為穩健

過去曾在股票市場損手，試過慘蝕數十萬元，因此阿Bob曾決定不再涉足股票投資，但於疫情期間他又有新想法：

以前因為信所謂內幕貼士而蝕錢，所以不敢再沾手，其實此想法不對，因為每做一樣投資前都要去學習，盡量令自己不輸錢。去年因工作減少，就開始上網去再學習，態度亦會較保守，用少許資金買一些指數基金，現時回報也滿意。

過去一年疫情下經濟逆轉，阿Bob坦言自己收入也減少，投資上不如幾年前進取，若有餘錢也會先留給家庭，果然是個好爸爸。

場地：Mango Tree Elements

作者：陳家昌

責任編輯：胡慧雯

（節錄）

【原文：「隱形富豪」理財之道 林盛斌收入全交太太

欄名 : 理財Star Talk

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