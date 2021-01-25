Häagen-Dazs限時優惠　熱朱古力特飲外賣買一送一

冬天最好就係飲返杯暖笠笠嘅熱朱古力奶！Häagen-Dazs再推出限時優惠，至1月27日，買熱朱古力特飲外賣，即享買一送一優惠！48元就買到2杯朱古力特飲，平均一杯只需24元！

朱古力特飲：

熱黑朱古力杏仁雪糕鮮奶

熱比利時朱古力榛子雪糕鮮奶

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撰文︰hket小編