Häagen-Dazs限時優惠 熱朱古力特飲外賣買一送一 精明理財 10:30 2021/01/25 分享： 冬天最好就係飲返杯暖笠笠嘅熱朱古力奶！Häagen-Dazs再推出限時優惠，至1月27日，買熱朱古力特飲外賣，即享買一送一優惠！48元就買到2杯朱古力特飲，平均一杯只需24元！ 朱古力特飲： 熱黑朱古力杏仁雪糕鮮奶 熱比利時朱古力榛子雪糕鮮奶 分店一覽 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 GIORDANO網店推多重優惠 買3件精選衛衣及長袖T恤享額外7折 今日 GIORDANO網店推多重優惠 買3件精選衛衣及長袖T恤享額外7折 【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣 低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲 2021/01/22 【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣 低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲 145間茶飲店參與「少糖星期五」活動 買指定減糖或無糖飲品減$2 2021/01/22 145間茶飲店參與「少糖星期五」活動 買指定減糖或無糖飲品減$2 7-Eleven聯乘Sanrio推「祝福大滿罐」 購物滿$50加$48即可換購 2021/01/22 7-Eleven聯乘Sanrio推「祝福大滿罐」 購物滿$50加$48即可換購 君悅酒店中菜館首度推出外賣盆菜 外賣自取享85折 2021/01/21 君悅酒店中菜館首度推出外賣盆菜 外賣自取享85折 著數優惠 雪糕 朱古力