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Häagen-Dazs限時優惠　熱朱古力特飲外賣買一送一

精明理財 10:30 2021/01/25

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冬天最好就係飲返杯暖笠笠嘅熱朱古力奶！Häagen-Dazs再推出限時優惠，至1月27日，買熱朱古力特飲外賣，即享買一送一優惠！48元就買到2杯朱古力特飲，平均一杯只需24元！

朱古力特飲：

  • 熱黑朱古力杏仁雪糕鮮奶
  • 熱比利時朱古力榛子雪糕鮮奶

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撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

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