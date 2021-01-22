【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲

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農曆新年將至，雖然疫情下不少新年慶祝活動均要取消，但旅發局為繼續向市民送上祝福，由年廿七（2月8日）起至正月十五（2月26日），推出「綫上加綫下」新春推廣，斥資360萬元首辦網上新春市集，包羅過百款賀年及情人節元素的產品和美食；「綫下」則集合不同景點、酒度住宿等新春優惠及套票，包括低至25折買鮑魚、屬鼠屬牛人士優惠價28元買山頂纜車套票等。
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品牌聯乘禮品 獨家限量發售
「迎春接福·就在香港」推廣橫跨農曆年、情人節及元宵佳節，旅發局與FEED及本地餐飲業界合作推出的網上新春市集，包羅過百款賀年及情人節元素的產品和美食，包括有本地原創年輕品牌與老字號聯乘的貨品，獨家在網上新春市集限量發售，參與老字號包括么鳳、公利真料竹蔗水、蛇王芬等。
網上新春市集亦附帶網上小遊戲，市民以手機或電腦上網參加遊戲，有機會贏取網上市集的折扣優惠，或內附賀年精品的旅發局福袋。
外賣酒店美食 四季下午茶658元
疫情期間，預計不少市民會在家賀年，訂購外賣美食的需求增加。「迎春接福·就在香港」亦有提供超過20間酒店及人氣餐廳推出新派節慶盆菜、農曆新年主題菜單、賀年甜品及下午茶等，提供具好意頭的新春佳餚外送或外賣，包括四季酒店賀歲下午茶外賣658元、美麗華酒店即食西式盆菜620元或999元，以及香港瑰麗酒店彤福軒富貴有米雞1,388元等。
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低至25折買鮑魚 半價享鮑魚雞煲
至於綫下方面，旅發局亦聯同酒店、景點、餐飲及零售業界，於「旅遊·就在香港」平台推廣酒店留港度假新春套票、商場優惠、景點及不同商戶的限時折扣優惠，待疫情緩和時，市民可外出慶祝，精選優惠包括：
2月8日起，市民可透過旅發局網站、「旅遊·就在香港」網站瀏覽「迎春接福·就在香港」新春推廣優惠。
責任編輯：李瑩
欄名 : 消費錦囊