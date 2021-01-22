【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲

農曆新年將至，雖然疫情下不少新年慶祝活動均要取消，但旅發局為繼續向市民送上祝福，由年廿七（2月8日）起至正月十五（2月26日），推出「綫上加綫下」新春推廣，斥資360萬元首辦網上新春市集，包羅過百款賀年及情人節元素的產品和美食；「綫下」則集合不同景點、酒度住宿等新春優惠及套票，包括低至25折買鮑魚、屬鼠屬牛人士優惠價28元買山頂纜車套票等。

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品牌聯乘禮品 獨家限量發售

「迎春接福·就在香港」推廣橫跨農曆年、情人節及元宵佳節，旅發局與FEED及本地餐飲業界合作推出的網上新春市集，包羅過百款賀年及情人節元素的產品和美食，包括有本地原創年輕品牌與老字號聯乘的貨品，獨家在網上新春市集限量發售，參與老字號包括么鳳、公利真料竹蔗水、蛇王芬等。

網上新春市集亦附帶網上小遊戲，市民以手機或電腦上網參加遊戲，有機會贏取網上市集的折扣優惠，或內附賀年精品的旅發局福袋。

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外賣酒店美食 四季下午茶658元

疫情期間，預計不少市民會在家賀年，訂購外賣美食的需求增加。「迎春接福·就在香港」亦有提供超過20間酒店及人氣餐廳推出新派節慶盆菜、農曆新年主題菜單、賀年甜品及下午茶等，提供具好意頭的新春佳餚外送或外賣，包括四季酒店賀歲下午茶外賣658元、美麗華酒店即食西式盆菜620元或999元，以及香港瑰麗酒店彤福軒富貴有米雞1,388元等。

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低至25折買鮑魚 半價享鮑魚雞煲

至於綫下方面，旅發局亦聯同酒店、景點、餐飲及零售業界，於「旅遊·就在香港」平台推廣酒店留港度假新春套票、商場優惠、景點及不同商戶的限時折扣優惠，待疫情緩和時，市民可外出慶祝，精選優惠包括：

約25折購買「尚品」阿福紅燒鮑魚7罐（四隻裝），優惠價450元/7罐（原價1,876元）

半價購買「東方紅」精選金絲石斛中小珠（原價2,856元）

半價享用海港酒家皇阿瑪鮑魚雞煲（原價168元）

山頂「送鼠迎牛」新春優惠，即日起至3月14日（2月12日或2月15日除外），於牛年或鼠年出生之人士，可以優惠價28元換購山頂纜車摩天套票（來回）（原價99元）；其他生肖人士只要追蹤或讚好指定社交平台，亦可享88折優惠購買套票。

2月8日起，市民可透過旅發局網站、「旅遊·就在香港」網站瀏覽「迎春接福·就在香港」新春推廣優惠。

責任編輯：李瑩