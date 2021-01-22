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【人壽保險】保障額太低起不到保障作用　人壽保額可以點計？

博客 13:28 2021/01/22

分享：

【人壽保險】保障額太低起不到保障作用 人壽保額有冇得計？

投保人壽保險，是一種對家人愛的承諾和負責任的表現，萬一遇上不幸，可為摯愛的家人的生活提供財務保障。然而，我們應如何計算壽險的保障額，才可滿足需要？

問：在不同的人生階段，我們的人壽保險需要會有甚麼變化？

答：一般而言，相對於年輕人及長者，年輕家庭和中年家庭會有較多受養人（如父母及子女）和債務（車貸、房貸等），或需要較大的人壽保障額。如果你是家庭的主要經濟支柱，一份人壽保障對你及家人尤其重要。

【人壽保險】人壽保險不可或缺

問：保障額太低起不到保障家人的作用，到底我需要多少保障額才足夠保障家人呢？

答：以下有3種方法可以幫助你計算所需。

一、你可採用「生命價值方式」（Human Life Value Approach）來評估壽險保障額：先評估自己由投保到退休時，平均每年可賺取的收入，扣除各種開支，再乘以折現率及工作年期，從而計算生命的經濟價值（即保障額）。不過，這方法沒有考慮個人的實際情況如家庭責任、原有資產及負債等其他因素，所以不是一個非常準確的方法。

二、你亦可以「需要方法」（Needs Approach）計算保障額：人壽保障額＝家庭未來生活的必要開支＋債務 - 現有資產

壽險保障額會因應維持家庭成員即時及日後的需要作出計算。計算時需加上目前的負債例如未償還按揭等，然後減去現有的資產包括存款及其他投資等。用「需要方法」計算保障額比「生命價值方式」更準確及更能切合投保人的實際需要。不過你要清楚知道自己的需要，以及要用更多的資料計算。

三、最後，你可以「本金保留方式」（Capital Retention Approach）去計算：將壽險保障額變成你日後支出的本金，再藉着將本金投放在穩健的投資工具，以賺取利息或回報，用以繳付支出；但這是一種「食息不食本」的概念，故此，相較「需求方式」，這方案需要預備更多的壽險保障額。

以上三種不同的方式所計算的保障額不盡相同，需按你個人的實際需要而定。當然，若要更仔細及準確地計算你需要的保障額，你可將這重任交給專業的財策顧問，透過全方位的財務策劃分析，為你籌劃度身訂造的保障方案。

【人壽保險】人壽保險應該幾時買？

撰文 : 萬通保險

欄名 : 保險DNA

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