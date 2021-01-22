▲ 三星Galaxy S21未發售先減價 疫下市場對旗艦手機需求疲弱困局難解

三星Galaxy S21系列是20201年在港打頭陣在市場售的新款智能手機。Galaxy S21系列手機在下周正式發售，較去年提早了差不多一個半月。但疫情肆虐，加上經濟不景，十分不利旗艦手機銷情，三星似乎想以提早推出新機來搶佔華為被美國封殺後的空缺，惟如意算盤未必能打響。

大堆頭著數 冀吸引用戶買機

薑餅人留意三星S21系列近日的預訂推廣，發現三星都相當大手筆。除了隨機附送Galaxy Buds 無線耳機及新推出的Galaxy Tag外，個別銷售商也有額外的贈品，務求以「大堆頭、大贈送」來吸引用家換機。

本周開始，更有連鎖手機店未出機先減價的優惠，只要以舊機預訂S21系列，即減500元。

試想想，在好景時，要旗艦手機減價大概要在新機推出後三個月至半年左右。今次未上市先減價，可印證市場對旗艦手機有疲弱，間接反映三星對新機的銷情也不太樂觀。

Galaxy S21提早上市 未見其利先見其弊

雖然三星是最有潛力去搶佔華為手機遺下的空缺，但對於一年推出兩部旗艦的三星來說，今次將S21提早上市卻似乎未見其利，先見其弊。

首先，出現自己打自己的現像，Note 20系列及Fold 2其實在去年九月才上市，至今未够半年便推出另一部旗艦，那麼對消費者來說要如何選擇呢？

當然有人說兩個系列不同，針對不同的客戶，但薑餅人認為三星的兩個系列其實也很重複，而今代S21 Ultra也支援S Pen，兩個系列更加相似，根本無必要一年兩部旗艦。

其次，三星似乎也忽略了其對手蘋果iPhone今年的需求比以往數年旺盛，高階的iPhone 12 Pro及中階的iPhone 12也非常熱賣，官網至今也未能今日落單明日送貨，最快也要下星期才獲出貨。

而據知個別型號至今仍然一機難求。在iPhone如此強勢之下，S21要突破重圍，只能透過減價和大量贈品來吸引用家了。

主打高通驍龍888 惟晶片受遭詬病

S21主打高通驍龍888流動平台，亦是香港首部運行這個平台的行貨手機。不過高通這夥晶片似乎表現備受玩家詬病。

在中國率先上市的小米11是全球首部上市的驍龍888手機，便被玩家發現在打機時會發熱，手機機身高溫達攝氏48度，而不同的評測也指出888晶片的功耗遠高於蘋果A14晶片及高通上一代的驍龍865晶片，似乎在晶片的生產或軟件仍然有提升的空間。

旗艦手機需求疲弱 銷售策略或要調整

不過，三星要面對的問題，似乎是市場對旗艦手機的需求疲弱，除了蘋果還能因為4G升級5G觸發了強勁的果粉升級換代潮外，其他品牌的手機也轉打中下價市場，以避開與蘋果正面競爭。

小米在中國推出的小米11手機，入門價也在4000元人民幣以下，而較高階的11 pro更是未有推出的風聲。

在香港市場小米現在主打的兩部5G手機價格低至2000元以下，其他手機廠商也專注於5000元以下的手機市場。

三星本身在S21系列推前也主打A系列的5G手機。這樣看來，旗艦手機除非真的有上佳的硬件配置大及令人有感的外觀升級，否則要用戶花費6000元至1萬元換機實在有點難度。