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惠康購物滿$100送$20萬寧現金券　Samuel Ashley官網買2件指定正價貨品享8折

精明理財 07:00 2021/01/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 惠康：購物滿100元送20元萬寧現金券

由即日起至2月7日，在惠康購物滿100元，即送萬寧20元現金優惠券1張。憑該券於萬寧購物滿120元或以上，即可當20元使用，有效期為收據日期當日起計14天。

此優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。

2. Samuel Ashley：網購優惠　買2件指定正價貨品享8折

由即日起至至1月31日，於Samuel Ashley官網購買2件或以上指定正價貨品，即享8折優惠。

港澳台及指定地區訂單滿500元，即享免運費優惠。

指定優惠產品

3. Noodlemeen：關注社交媒體享75折優惠

由即日起至1月31日，只要關注Noodlemeen（筷趣一町）的FacebookInstagram專頁，可享75折優惠或換取優惠券下次使用。

每個Facebook或Instagram帳號只可參加優惠一次。凡符合條件並向員工出示已關注頁面之參加者，即可享折扣優惠或換取優惠券一張。

此優惠不可與其他推廣及優惠同時使用。此優惠先到先得，送完即止。

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊B2樓26 – 27號舖

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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