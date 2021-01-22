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花旗調查：疫情下市民置業興趣未受影響　逾4成受訪者料未來一年樓價續平穩

理財規劃 12:03 2021/01/22

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新冠肺炎疫情雖未見緩和，惟市民置業意向未受影響，新盤市況仍然熾熱。花旗銀行發表2020年第4季置業調查發現，在本港第4波疫情下，受訪者對樓價仍抱有信心，17%受訪者對置業表示感興趣，逾4成人認為未來一年樓價維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例，更較對上季明顯下跌。

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逾4成人料未來一年樓價續平穩

花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2020年12月訪問超過500名香港市民，調查市民置業意向。結果發現逾4成受訪者預期未來一年樓價維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例，亦由去年第3季的43%下跌至去年第4季的36%，花旗指反映出受訪者對樓價恢復信心。

調查結果顯示，去年第4季，17%人表示有興趣置業，56%表示不感興趣置業，與上季相若；有8%受訪者認為是置業好時機，人數比2020年首三季輕微回落。另有54%認為是差的置業時機，與上季相若。

相較去年全年市民置業意向，認為是置業好時機的受訪者比例，較疫情前持續處於較高水平，置業意欲則較疫情前未見有明顯分別，對樓價的展望則漸趨平穩。

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市民置業意欲未受疫情打擊

花旗銀行表示若按調查結果作推算，去年第4季有約32.5萬人於11月內有參觀樓盤，數字雖比去年第3季數字近40萬人有所回落，但人數比2019年同期仍高出3成半，反映在第4波疫情中仍有不少市民抱持置業興趣，並付諸行動搜羅合適樓盤。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果反映市民置業意欲未有明顯受到疫情打擊，市民逐漸適應疫情的周期性變化，對樓價的展望亦漸趨平穩。隨着今年經濟復甦可期，累積的置業需求有望釋放。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財快訊

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