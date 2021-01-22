【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉

▲ 【網民熱話】台男300萬新台幣（●台幣定港幣？●）買樓資金「All in」台積電 老婆崩潰 幾日後劇情大反轉

全球晶圓代工廠巨頭台積電股價屢創新高，令不少台灣股民趨之若鶩。日前，一名台灣人妻在網絡發文，抱怨丈夫私自動用2人的買樓資金「All in」台積電股票，妻子對此表示十分憂心，但事情峯迴路轉，他們反而藉此賺進裝修錢。

該名台灣妻子於本月13日於Facebook專頁發文，表示剛和老公新婚不久，兩人存款加起來約268萬元新台幣（74萬港元）左右，計劃買樓，而娘家和婆家總共給了50萬元新台幣（約14萬港元）當作買樓基金，丈夫的舉動因而嚇壞了她。

她的丈夫於當日將300萬元新台幣（約83萬港元）的買樓資金「All in」買進台積電的股票，丈夫還保證說︰「一定會賺，房子不急，台積電比較急」。當時兩人只剩13萬元新台幣（約3.6萬港元）的存款，婆家娘家的長輩還催促他們甚麼時候去睇樓，令該名妻子十分苦惱，於是向網民求助。當時，不少網民向該名妻子表示不用着急，會賺到的，表示「相信老公！相信護國神山台積電！」亦有網民批評丈夫事前不與妻子商討，「是把另一半當塑膠嗎？」

事隔多日，不少網民翻出帖文，並留言讚揚該名妻子的老公的決定是明智的，「裝潢費都賺到了！」，更有網表示可以由買2房變買3房單位了！

到底該名台男賺了多少，即刻計一計數。假設台男在13日當日以最高價605元新台幣買進台積電，以今日交易時間的股價659元新台幣計算，帳面盈利約8.9%，300萬元新台幣帳面已賺約26萬元新台幣（約7.2萬港元）了！

▲ 過去一年台積電的股價翻了將近一倍。

最後，提醒一下各位投資者，投資涉及風險，每人的承受能力不一，有需要時宜先諮詢理財顧問。

責任編輯︰陳啟昌