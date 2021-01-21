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貝萊德︰2021年新秩序下的三個投資方向 減持政府債　增中國比重

理財學堂 18:24 2021/01/21

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貝萊德︰2021年新秩序下的三個投資方向 減持政府債 加重中國市場配置

來到新一年，多間投行都發表2021年投資主題，當中貝萊德（BlackRock）亦發布新一年投資展望報告，指新冠肺炎大流行加速了經濟體及社會運作模式的轉變，並提出了2021年新秩序下的三個投資方向。

1. 名義利率新常態：減持政府債券　股票走勢利好

貝萊德預期通脹升溫，但隨着疫苗帶動經濟加速重啟及央行限制名義利率上升，經濟增長步伐有望加快，而實際收益率將下跌。通脹升溫將會帶來與過往不同的影響。

策略性影響：減持政府債券、實際利率下跌利好股票走勢。

戰術性影響：貝萊德預測利率仍將處於偏低水平，因此繼續上調風險水平。看好美國股票，並側重高收益債券以賺取收益。

2. 全球化重整：提高中國市場資產配置

新冠肺炎疫情加速地緣政治格局轉變，包括中美關係兩極分化及全球供應鏈重新布局，側重防守性多於效率。

策略性影響：貝萊德側重透過國家配置分散風險，將中國資產配置比重上調至高於基準水平。

戰術性影響：看好新興市場股票，尤其是亞洲（日本除外）股票，並減持歐洲及日本股票。

3. 已加速的轉變趨勢看好可持續發展資產

大流行疫情加速現有結構性趨勢的發展，例如可持續發展更受關注、國家內部及不同國家之間的不平等現象加劇，以及電子商務大行其道令傳統零售日漸式微。

策略性影響：由於社會日益重視可持續發展，因此貝萊德看好可持續發展資產。

戰術性影響：看好科技及醫療保健企業以及部分周期性資產。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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