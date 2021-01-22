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貢茶x維他奶系列特飲第2杯半價　莎莎指定MEDEIS口罩買一送一

精明理財 07:00 2021/01/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 貢茶︰維他奶系列特飲　第2杯半價

由即日起至1月31日，到貢茶分店購買維他奶系列特飲，第二杯享半價優惠。

貢茶與維他奶合作推出3款期間限定特飲，包括奶蓋胚芽麥精豆奶（凍／熱）、紅豆豆花奶茶（凍）及豆花抹茶（凍）。

分店一覽

2. 莎莎︰指定MEDEIS口罩買一送一

莎莎推出MEDEIS口罩買一送一優惠，一個口罩低至1.48元！此優惠適用於莎莎門市（按此）以及網店

需要注意，是次優惠只適用於URBAN／JOYFUL及黃、粉藍、粉紅、粉紫、灰及白色，不適用於選購黑色及深綠色之口罩。

    點擊圖片放大

口罩規格：

  • SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
  • ASTM F2100 Level 2
  • EN 14683：2019 Type IIR
  • 尺寸: 175mm x 95mm

3. 運動家：全場指定鞋款低至7折

由1月21日起，到運動家購買Adidas指定正價貨品2件即享7折，指定減價貨品2件可享額外9折！另外，購買ASICS指定正價貨品即享8折！如購買New Balance指定鞋款及服裝，買2件可享8折。

各分店售賣款式或有不同，貨品數量有限，售完即止。

運動家分店地址

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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