【ESG投資】ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？

ESG投資主題近年備受投資者關注，不少主打ESG概念的投資產品相繼出爐。如果想更近一步了解ESG概念投資潛力，亦可透過大型指數公司或評級機構所發行的「ESG指數」作為參考指標，從而發掘ESG的投資機遇。

【晨星高評級ESG基金：按此】

「ESG」是指「Environment（環境）」、「Social（社會）」與「Governance（管治）」，其分別代表環境保護、社會責任和企業管治。隨着社會對可持續發展愈來愈重視，上市公司在ESG方面的表現，成為不少投資者的投資考量之一。不少國際指數和評級機構，如MSCI、富時羅素（FTSE Russell）、標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices LLC）及恒生指數公司等紛紛對國際上的上市公司的ESG表現進行評級，並設立特定ESG主題的指數，追蹤ESG表現較佳的股份表現。

ESG指數如何制成？

ESG指數通常基於某隻母指數，再結合ESG投資風格編制而成。編制指數的流程可能包括剔除對ESG有負面影響的公司、納入對ESG有正面影響的公司，並可能調整成份股的相對比重。

以MSCI為例，該公司自1990年成立MSCI凱特400社會指數，包含400隻來自MSCI美國可投資市場指數成份股中ESG評級較高的美國上市股票。至今MSCI ESG相關的指數已有多達1,500個，有關指數除了根據地區市場而劃分，亦有針對不同成份股在個別議題的表現，例如是氣候變化、低碳目標及女性領袖等。

至於香港，以恒指ESG 50指數和國指ESG指數為例，其成分股與恒指和國指相同，惟採取不同比重配置。兩項指數會按其環境、社會及企業管治三大範疇而作調整。若成分股的ESG分數較高，比重會被調高，反之亦然。

部分ESG股票指數及其母指數的名單 母股票指數 ESG股票指數 全球指數 MSCI全球指數 MSCI全球ESG領導指數*

MSCI全球ESG篩選指數* 富時已發展指數 富時已發展ESG低碳排放精選指數 標準普爾全球大中型指數 標準普爾全球大中型ESG指數 地區指數 MSCI新興市場指數 MSCI新興市場ESG領導指數*

MSCI新興市場ESG篩選指數* 富時新興指數 富時新興ESG低碳排放精選指數 地方指數 MSCI美國指數 MSCI美國ESG領導指數*

MSC美國ESG篩選指數* 滬深300指數 滬深300 ESG指數 恒生指數 恒指ESG指數 恒生國企指數 恒生國指ESG指數 *有指數期貨在交易所買賣的 ESG 股票指數。

資料來源：港交所

把握ESG機遇 可選ETF或基金

投資者若想把握ESG機遇，可選擇直接投資ESG評分較高的指數成分股，或投資追蹤ESG指數的交易所買賣基金（ETF），或認購追蹤ESG指數的基金。根據港交所資料，現時本港有兩隻ESG ETF掛牌，分別是海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 及GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） 。

【本港ESG ETF表現比較：按此】

至於指數基金方面，與ESG投資主題相關的有恒生可持續發展企業指數基金A類單位（港元），是主要投資於恒生可持續發展企業指數成份股的基金，又例如永明資產管理香港ESG指數基金，則是追蹤恒生ESG 50指數的基金。

【一表看清證監會認可ESG基金：按此】

責任編輯：李瑩