【理財個案】打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？

下一篇文章
【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐 邊個計劃保費平兼有全數保障？
打工仔勞碌一生，都希望在退休後享受舒適的生活，有將近退休的打工仔，希望在退休前儲到一筆資金，應付退休生活。證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？
讀者：
龔老師，我已上完6月份之股票班，獲益良多。我還有8年退休，我目標要8年內要有100萬，現時每月可以儲到1萬元。
我現在投資組合如下：
|股份
|持有股數
|成本價
|滙豐 （00005）
|400股
|85元
|中國人壽 （02628）
|2,000股
|25元及26元
|中國平安 （02318）
|500股
|92.5元
|中銀香港 （02388）
|500股
|39.7元
上述4隻股份都是從前跟電台分析員建議買入，一直沒有賣出，直到現在部分帳面仍蝕。
|股份
|持有股數
|平均價
|港鐵 （00066）
|1,500股
|42元
|盈富基金 （02800）
|2,500股
|25元
|領展 （00823）
|300股
|62元
|金沙 （01928）
|800股
|28元
|中電 （00002）
|500股
|71.9元
上述的股份增長力慢，很難達到自己的目標。
應否轉買潛力股？
我想買潛力股例如安碩恒生科技ETF （03067） ，每月一手手買些儲貨，不知每月應入幾多？又不知現價買入是否正確？或合理價買中生製藥 （01177） 、福壽園 （01448） 、小米 （01810） 。希望你給予意見。
我接近退休年齡，想一手手買收息股，現時合理價的收息股，有哪些可以買入？
萬分感激，期待你的回覆！
龔成：
要完成目標，只要每月善用1萬元，絕對無問題的。
你的方向，可以投資一半為平穩增長股，一半為收息股，會最適合你的年齡與情況。如果你想進取少少，建議你投資少於2成的資金在潛力股，這樣會對你較平衡。
上述的股票，基本上都有質素的，就算部分處於虧損狀態，都可以守，只是當時買入價較貴，就算要賣出，都最好等1年後經濟好轉，股價上返啲先。
你可以先小注買入中生製藥，跌再分注入。福壽園及小米就等回少少先入。至於安碩恒生科技ETF，則可以月供，只要注碼不太多就得。
你可以每月5,000元去投資股票，餘下5,000元留現金到適當時機先入貨。
【本文獲作者龔成授權轉載】
撰文 : 龔成
欄名 : 80後百萬富翁