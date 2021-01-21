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【理財個案】打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？

博客 15:32 2021/01/21

分享：

【理財個案】打工仔還有8年就退休 如何達成100萬退休金目標？

打工仔勞碌一生，都希望在退休後享受舒適的生活，有將近退休的打工仔，希望在退休前儲到一筆資金，應付退休生活。證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？

讀者：

龔老師，我已上完6月份之股票班，獲益良多。我還有8年退休，我目標要8年內要有100萬，現時每月可以儲到1萬元。

我現在投資組合如下：

股份 持有股數 成本價
滙豐 （00005） 400股 85元
中國人壽 （02628） 2,000股 25元及26元
中國平安 （02318） 500股 92.5元
中銀香港 （02388） 500股 39.7元

上述4隻股份都是從前跟電台分析員建議買入，一直沒有賣出，直到現在部分帳面仍蝕。

股份 持有股數 平均價
港鐵 （00066） 1,500股 42元
盈富基金 （02800） 2,500股 25元
領展 （00823） 300股 62元
金沙 （01928） 800股 28元
中電 （00002） 500股 71.9元

上述的股份增長力慢，很難達到自己的目標。

應否轉買潛力股？

我想買潛力股例如安碩恒生科技ETF （03067） ，每月一手手買些儲貨，不知每月應入幾多？又不知現價買入是否正確？或合理價買中生製藥 （01177） 、福壽園 （01448） 、小米 （01810） 。希望你給予意見。

我接近退休年齡，想一手手買收息股，現時合理價的收息股，有哪些可以買入？

萬分感激，期待你的回覆！

龔成：

要完成目標，只要每月善用1萬元，絕對無問題的。

你的方向，可以投資一半為平穩增長股，一半為收息股，會最適合你的年齡與情況。如果你想進取少少，建議你投資少於2成的資金在潛力股，這樣會對你較平衡。

上述的股票，基本上都有質素的，就算部分處於虧損狀態，都可以守，只是當時買入價較貴，就算要賣出，都最好等1年後經濟好轉，股價上返啲先。

你可以先小注買入中生製藥，跌再分注入。福壽園及小米就等回少少先入。至於安碩恒生科技ETF，則可以月供，只要注碼不太多就得。

你可以每月5,000元去投資股票，餘下5,000元留現金到適當時機先入貨。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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