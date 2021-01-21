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【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分榜出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？

保險保障 13:32 2021/01/21

分享：

【自願醫保】VHIS「靈活計劃」最新評分榜出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？

自願醫保靈活計劃（半私家房）排行榜　全數保障產品天下

與自願醫保靈活計劃（普通房）一樣，全數保障的賠償方或對醫療保障有正面影響，在自願醫保靈活計劃（半私家房）的排名顯然而見：

比較自願醫保靈活計劃（半私家房）
保險公司/
自願醫保產品		 產品結構 10Life
醫療保障評分
（10分滿分）		 預計平均保障 35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費（港元）
富衛 | 易衛您醫療計劃（特等） 全數保障 10 100% 10,245元
保柏 | Bupa Hero 非凡自願醫保計劃（智選） 全數保障 10 99.9% 13,502元
富衛 | 尊衛您醫療計劃 全數保障 10 99.9% 13,084元
安盛 | AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （卓越） 全數保障 10 99.9% 13,390元
滙豐保險 | 滙豐自願醫保靈活計劃銀級 全數保障 10 99.9% 15,025元
宏利 | 晉悅自願醫保靈活計劃 全數保障 10 99.9% 15,806元
友邦 | AIA自願醫保尊尚計劃 全數保障 10 99.6% 13,912元
蘇黎世 | 「智選無憂+」自願醫療保障計劃 全數保障 9.9 98.7% 13,201元
利寶 | 利寶國際自願醫保系列 – 靈活計劃（尊尚） 全數保障 9.8 98.4% 13,015元
英國保誠 | 保誠自願醫保尚賓計劃 全數保障 9.8 98.3% 17,488元
註：
1. 預計平均保障是以10Life根據產品對12個常見傷病個案預計保障率的平均值計算，詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》
2. 以上保費按無自付費的產品類型計算。
3. 資料更新至2021年1月18日

評分最高的產品皆設有全數保障。可是，無自付費（墊底費）的全數保障計劃的保費通常較高（與細項設限的計劃相比）。若消費者既想得到全數保障，又想慳些保費，可考慮設有自付費的計劃，自付部分醫療開支。

醫療保險無疑是複雜的保險產品，不少人打算長期續保。隨着年齡增長、醫療通脹等，皆會令保費上漲。讀者選購時必須考慮個人需要、供款能力、產品特點等因素，以選擇合適的產品，作長遠打算。

自願醫保靈活計劃（普通房）排行榜上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月18日，僅供參考，絕非銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】VHIS「靈活計劃」新一季評分榜出爐 （2021年1月更新），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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