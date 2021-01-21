【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分榜出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？

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友邦推出新保險產品 保障無限種疾病
自願醫保靈活計劃（半私家房）排行榜 全數保障產品天下
與自願醫保靈活計劃（普通房）一樣，全數保障的賠償方或對醫療保障有正面影響，在自願醫保靈活計劃（半私家房）的排名顯然而見：
|比較自願醫保靈活計劃（半私家房）
|保險公司/
自願醫保產品
|產品結構
|10Life
醫療保障評分
（10分滿分）
|預計平均保障
|35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費（港元）
|富衛 | 易衛您醫療計劃（特等）
|全數保障
|10
|100%
|10,245元
|保柏 | Bupa Hero 非凡自願醫保計劃（智選）
|全數保障
|10
|99.9%
|13,502元
|富衛 | 尊衛您醫療計劃
|全數保障
|10
|99.9%
|13,084元
|安盛 | AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （卓越）
|全數保障
|10
|99.9%
|13,390元
|滙豐保險 | 滙豐自願醫保靈活計劃銀級
|全數保障
|10
|99.9%
|15,025元
|宏利 | 晉悅自願醫保靈活計劃
|全數保障
|10
|99.9%
|15,806元
|友邦 | AIA自願醫保尊尚計劃
|全數保障
|10
|99.6%
|13,912元
|蘇黎世 | 「智選無憂+」自願醫療保障計劃
|全數保障
|9.9
|98.7%
|13,201元
|利寶 | 利寶國際自願醫保系列 – 靈活計劃（尊尚）
|全數保障
|9.8
|98.4%
|13,015元
|英國保誠 | 保誠自願醫保尚賓計劃
|全數保障
|9.8
|98.3%
|17,488元
|註：
1. 預計平均保障是以10Life根據產品對12個常見傷病個案預計保障率的平均值計算，詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》。
2. 以上保費按無自付費的產品類型計算。
3. 資料更新至2021年1月18日
評分最高的產品皆設有全數保障。可是，無自付費（墊底費）的全數保障計劃的保費通常較高（與細項設限的計劃相比）。若消費者既想得到全數保障，又想慳些保費，可考慮設有自付費的計劃，自付部分醫療開支。
醫療保險無疑是複雜的保險產品，不少人打算長期續保。隨着年齡增長、醫療通脹等，皆會令保費上漲。讀者選購時必須考慮個人需要、供款能力、產品特點等因素，以選擇合適的產品，作長遠打算。
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以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月18日，僅供參考，絕非銷售提議。
【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】VHIS「靈活計劃」新一季評分榜出爐 （2021年1月更新），已獲授權轉載。】
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼