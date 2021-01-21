【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分榜出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？

▲ 【自願醫保】VHIS「靈活計劃」最新評分榜出爐 邊個計劃保費平兼有全數保障？

自願醫保靈活計劃（半私家房）排行榜 全數保障產品天下

與自願醫保靈活計劃（普通房）一樣，全數保障的賠償方或對醫療保障有正面影響，在自願醫保靈活計劃（半私家房）的排名顯然而見：

評分最高的產品皆設有全數保障。可是，無自付費（墊底費）的全數保障計劃的保費通常較高（與細項設限的計劃相比）。若消費者既想得到全數保障，又想慳些保費，可考慮設有自付費的計劃，自付部分醫療開支。

醫療保險無疑是複雜的保險產品，不少人打算長期續保。隨着年齡增長、醫療通脹等，皆會令保費上漲。讀者選購時必須考慮個人需要、供款能力、產品特點等因素，以選擇合適的產品，作長遠打算。

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以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月18日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】VHIS「靈活計劃」新一季評分榜出爐 （2021年1月更新），已獲授權轉載。】

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