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【MPF】港股大時代重臨　如何調整強積金組合捕捉升浪？

理財規劃 17:55 2021/01/21

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【MPF】港股大時代重臨　如何調整強積金組合捕捉升浪？

港股進入大時代，恒生指數今早（21日）一度突破3萬點大關。港股通年初至今已錄超過2,000億元資金淨流入，如果看好港股後市發展，應如何部署強積金的投資組合？如果想「換馬」，又有甚麼選擇？

【2020年10大最佳表現強積金基金排名榜 最強一隻逾5成回報（附基金表現）︰按此

根據風險承受能力　調整投資組合

中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀建議，高風險投資者可選擇中國、香港及美國股票；而中風險投資者則可選擇平衡基金，債券及股票各佔組合的一半；至於低風險投資者可選擇8成債券及2成股票的投資組合，債券方面可選擇美國或香港債券。

如果投資者想透過轉換強積金組合，把握是次升浪，張佩儀建議打工仔可選擇投資香港及美國股票，因為新冠肺炎疫情未明朗，不建議投資歐洲等外國市場。

中美關係可望緩和　利中港投資市場

不少人擔心現水平入市會摸頂，但強積金採用平均成本法，長遠而言可以將購入基金單位的成本價「拉勻」。張佩儀亦籲投資者應把握今次升浪，她認為後市可看好，升浪會持續，因此投資者不要覺得現價買入貴，亦可在之後按市況再調整組合。

張佩儀指出，因為市場暫時沒有壞消息，而拜登就任美國總統，中美關係有望緩和，對中港投資市場有利。

記者︰曹佩鈞

欄名 : MPF理財

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