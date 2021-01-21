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【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？

博客 13:32 2021/01/21

分享：

【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？

自願醫保（Voluntary Health Insurance Scheme，VHIS）推出了超過一年半，面對海量的自願醫保產品，普羅大眾未必有足夠的專業知識來評估產品特點及用處。為了比較自願醫保計劃的保障，10Life向專科醫生查詢12項常見傷病個案的醫療開支，再由精算師團隊根據醫保產品的條款及細則，進而推算靈活計劃的預計平均保障率，並以此作評分，方便讀者了解產品的優劣。

【最後召集！ 部署退休兼慳稅留意「扣稅三寶」（附扣稅計算）：按此

自願醫保靈活計劃（普通房）全數保障產品有增加趨勢

自願醫保靈活計劃是在標準計劃的基本保障作基礎，再加上額外保障項目或提高保額，但有別於標準計劃設有劃一條款，靈活計劃產品的保障及條款不盡相同。以下是首10名獲得最高評分的靈活計劃（普通房）：

比較自願醫保靈活計劃（普通房）（20211月更新）
保險公司/
自願醫保產品		 產品結構 10Life
醫療保障評分
（10分滿分）		 預計平均保障 35-44歲非吸煙男士
平均每年保費（港元）
富衛 | 易衛您醫療計劃（標準） 全數保障 10.0 100% 5,401元
安盛 | AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （標準） 全數保障 10 99.6% 9,597元
滙豐保險 | 滙豐自願醫保靈活計劃銅級 全數保障 10 99.6% 10,784元
富衛 | 更衛您（優越版）醫療計劃 細項限額 9 90.5% 4,680元
富通 | 「摯康保」醫療保障計劃 （保障級別2，包括超額醫療保障） 細項限額 8.7 87.5% 6,282元
富通 | 「摯康保」醫療保障計劃 （保障級別1，包括超額醫療保障） 細項限額 8.6 86.3% 5,255元
保柏 | 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本 細項限額 8.5 84.6% 6,731元
安聯 | 安聯特級醫療保障（銀計劃+附加醫療費用保障） 細項限額 8.4 84.4% 8,272元
蘇黎世 | 「智選無憂」自願醫療保障計劃- 精選附帶附加醫療保障 細項限額 8.3 83.4% 5,497元
信諾 | 信諾自願醫保系列－靈活計劃（附加保障） 細項限額 8.3 83.1% 5,207元
註：
1. 預計平均保障是以10Life根據產品對12個常見傷病個案預計保障率的平均值計算，詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》
2. 以上保費按無自付費的產品類型計算。
3. 資料更新至2021年1月18日

於普通房計劃中，多數產品按細項限額來賠償，但首三位的保靈活計劃均採取全數保障的賠償機制，較上季多了一名。「全數保障」是指，保險公司會全額支付合資格醫療費用。新上榜的首名FWD富衛易衛您醫療計劃（標準），以每保單年度每傷病計的賠償上限是50萬元，當中全數保障合資格索償，對於一年多次傷病、或傷病橫跨年度的個案，在保障上都顯出優勢。

【VHIS靈活計劃（普通房）創新賠償機制　大眾醫保媲美高端保障？：按此

至於大多數細項限額的醫保，針對細項限額導致賠償不足的問題，有投保人或會選擇設有「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical，簡稱SMM）的自願醫保，讓保險公司賠償部分超出細項限額的開支。不過，大家需要留意兩點：第一，有些產品的SMM未必涵蓋「非手術癌症治療」保額。換言之，化療、標靶治療等非手術癌症治療時所產生，並且超出細項限額上限的醫療費用，SMM幫不上忙。第二，不同計劃的SMM之賠償上限有異，而且SMM設共同保險，客戶一般要與保險公司攤分部份超出細項限額的開支（一般為20%）。

自願醫保靈活計劃（半私家房）比較【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月18日，僅供參考，絕非銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】VHIS「靈活計劃」新一季評分榜出爐 （2021年1月更新），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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