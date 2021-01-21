▲ 【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐 邊個計劃保費平兼有全數保障？

自願醫保（Voluntary Health Insurance Scheme，VHIS）推出了超過一年半，面對海量的自願醫保產品，普羅大眾未必有足夠的專業知識來評估產品特點及用處。為了比較自願醫保計劃的保障，10Life向專科醫生查詢12項常見傷病個案的醫療開支，再由精算師團隊根據醫保產品的條款及細則，進而推算靈活計劃的預計平均保障率，並以此作評分，方便讀者了解產品的優劣。

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自願醫保靈活計劃（普通房）全數保障產品有增加趨勢

自願醫保靈活計劃是在標準計劃的基本保障作基礎，再加上額外保障項目或提高保額，但有別於標準計劃設有劃一條款，靈活計劃產品的保障及條款不盡相同。以下是首10名獲得最高評分的靈活計劃（普通房）：

於普通房計劃中，多數產品按細項限額來賠償，但首三位的保靈活計劃均採取全數保障的賠償機制，較上季多了一名。「全數保障」是指，保險公司會全額支付合資格醫療費用。新上榜的首名FWD富衛易衛您醫療計劃（標準），以每保單年度每傷病計的賠償上限是50萬元，當中全數保障合資格索償，對於一年多次傷病、或傷病橫跨年度的個案，在保障上都顯出優勢。

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至於大多數細項限額的醫保，針對細項限額導致賠償不足的問題，有投保人或會選擇設有「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical，簡稱SMM）的自願醫保，讓保險公司賠償部分超出細項限額的開支。不過，大家需要留意兩點：第一，有些產品的SMM未必涵蓋「非手術癌症治療」保額。換言之，化療、標靶治療等非手術癌症治療時所產生，並且超出細項限額上限的醫療費用，SMM幫不上忙。第二，不同計劃的SMM之賠償上限有異，而且SMM設共同保險，客戶一般要與保險公司攤分部份超出細項限額的開支（一般為20%）。

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以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月18日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】VHIS「靈活計劃」新一季評分榜出爐 （2021年1月更新），已獲授權轉載。】