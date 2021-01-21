▲ 【退休規劃】新一年轉新工 3個步驟助你完善退休計劃

正當你嘗試適應新工作之時，退休計劃可能並不是你的優先事項，但從長遠來看，推遲退休計劃會很危險，因為你離退休的日子是會不斷縮短，並不會因轉工而停下來，所以你應找個時間，花半小時去整理一下退休大計。

1. 決定如何處理舊退休帳戶

如果你在上一份工作中擁有退休帳戶，則必須決定下一步將如何處理。你可以將其保留不動，但這通常不是最好的選擇。因為當你的資產分散到多個帳戶時，跟蹤資產可能會更加困難。此外，你最終可能要比以前支付更高的費用，因為現有員工帳戶及保留帳戶收費或許會有不同。

如果你喜歡新公司的退休帳戶，請考慮將資金從舊計劃轉到新計劃。雖然多數大公司的僱員退休計劃不能轉移，但如果你參加的是強積金，則可以選擇合併帳戶。

2. 確定你要存多少錢

如果你在新工作上賺的錢與舊工作差不多，對你退休計劃的投資應不會有大影響，但也要進行評估，例如對上工作的僱主會提供額外供款配對作為員工的福利，你亦有參與計劃，惟新公司卻沒有提供額外供款配對的話，要達成原來的退休儲蓄的目標，你每月需要進行的個人退休供款金額要相應調高，否則會出現供款缺口。

但是，如果你的新工作的薪金是更高，你會有更大空間去進行退休財務的規劃。

如果你不確定每個月應該儲多少錢才能實現退休目標？請花些時間計算你需要的退休金。另外，每次加薪或財務狀況發生變化時，請務必重新評估。

3. 了解新公司退休計劃詳情

轉到新公司當然要了解其退休計劃詳情，假如有額外供款配對計劃的話，當然最好要參加，因為這是近乎提供100%回報。例如公司會額外配對5%，而你每月薪金是3萬元，只要你額外供款1,500元，僱主會為你的退休帳戶再供1,500元。

當然，你亦要了解歸屬時間表，而且額外供款多數分10年才可完全獲取匹配的資金，部分計劃在頭三年離職，更可能完全沒有歸屬。

最後，退休資產是你在老年時的依靠，因此值得你竭盡全力做出最佳決策，特別是轉工時都不要忽略，反而應視為一次好好檢視的機會。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。