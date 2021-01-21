  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】新一年轉新工　3個步驟助你完善退休計劃

博客 11:57 2021/01/21

分享：

【退休規劃】新一年轉新工 3個步驟助你完善退休計劃

正當你嘗試適應新工作之時，退休計劃可能並不是你的優先事項，但從長遠來看，推遲退休計劃會很危險，因為你離退休的日子是會不斷縮短，並不會因轉工而停下來，所以你應找個時間，花半小時去整理一下退休大計。

1. 決定如何處理舊退休帳戶

如果你在上一份工作中擁有退休帳戶，則必須決定下一步將如何處理。你可以將其保留不動，但這通常不是最好的選擇。因為當你的資產分散到多個帳戶時，跟蹤資產可能會更加困難。此外，你最終可能要比以前支付更高的費用，因為現有員工帳戶及保留帳戶收費或許會有不同。

如果你喜歡新公司的退休帳戶，請考慮將資金從舊計劃轉到新計劃。雖然多數大公司的僱員退休計劃不能轉移，但如果你參加的是強積金，則可以選擇合併帳戶。

2. 確定你要存多少錢

如果你在新工作上賺的錢與舊工作差不多，對你退休計劃的投資應不會有大影響，但也要進行評估，例如對上工作的僱主會提供額外供款配對作為員工的福利，你亦有參與計劃，惟新公司卻沒有提供額外供款配對的話，要達成原來的退休儲蓄的目標，你每月需要進行的個人退休供款金額要相應調高，否則會出現供款缺口。

但是，如果你的新工作的薪金是更高，你會有更大空間去進行退休財務的規劃。

如果你不確定每個月應該儲多少錢才能實現退休目標？請花些時間計算你需要的退休金。另外，每次加薪或財務狀況發生變化時，請務必重新評估。

3. 了解新公司退休計劃詳情

轉到新公司當然要了解其退休計劃詳情，假如有額外供款配對計劃的話，當然最好要參加，因為這是近乎提供100%回報。例如公司會額外配對5%，而你每月薪金是3萬元，只要你額外供款1,500元，僱主會為你的退休帳戶再供1,500元。

當然，你亦要了解歸屬時間表，而且額外供款多數分10年才可完全獲取匹配的資金，部分計劃在頭三年離職，更可能完全沒有歸屬。

最後，退休資產是你在老年時的依靠，因此值得你竭盡全力做出最佳決策，特別是轉工時都不要忽略，反而應視為一次好好檢視的機會。

 

【關於HK MoneyClub

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : MoneyClub Staff

欄名 : 理財MoneyClub

最新專欄文章 更多

博客 - 【退休理財】退休投資落後大市？　3個你必要知的成因
2021/01/15
【退休理財】退休投資落後大市？　3個你必要知的成因
博客 - 【退休理財】退休計劃大落後？　5招幫你重回正軌
2021/01/06
【退休理財】退休計劃大落後？　5招幫你重回正軌
博客 - 新一年改善財務健康的4種方法
2021/01/04
新一年改善財務健康的4種方法
博客 - 3個技巧 快速建立多元化投資組合
2020/12/23
3個技巧 快速建立多元化投資組合
博客 - 打算在來年買樓？　這8件事要預先準備
2020/12/16
打算在來年買樓？　這8件事要預先準備
財富及退休規劃 退休金 強積金 退休 儲蓄

下一篇文章

善用扣稅三寶　慳稅之餘添保障

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 回顧2020年投資表現　ETF是王道的一年
回顧2020年投資表現　ETF是王道的一年
博客 - 家庭理財　十大趨勢及規劃
家庭理財　十大趨勢及規劃
博客 - 【財務自由】如何利用真收息股累積財富
【財務自由】如何利用真收息股累積財富
博客 - 喺股票市場飆升嘅年代　年紀輕輕成「少年股神」賺100萬？
喺股票市場飆升嘅年代　年紀輕輕成「少年股神」賺100萬？
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
博客 - 【月供股票】愈供愈窮？ 月供股票選擇唔只得盈富基金
【月供股票】愈供愈窮？ 月供股票選擇唔只得盈富基金